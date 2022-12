पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कु उत्तराखंड दौरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) द्वी दिवसीय उत्तराखंड दौरा पर छन. दौरा का दूसरा दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एलबीएस अकादमी मसूरी पौंछिन. यख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न अकादमी का 97वा फाउंडेशन कोर्स का 455 प्रशिक्षु अधिकारियूं थै संबोधित करी. यां का बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Convocation of Doon University) मा पौंछिन.

10 दिसंबरौ आईएमए पासिंग आउट परेड: 10 दिसंबरौ देहरादून मा आईएमए पासिंग आउट परेड होली. आईएमए पासिंग आउट परेड का बाद 314 कैडेट्स पास आउट होला. आईएमए पासिंग आउट परेड का बाद देश थै 314 नया सैन्य ऑफिसर मिलला. भोल होंण वाली पासिंग आउट परेड मा 11 मित्र देशूं का भी कुल 30 कैडेट्स भी पास आउट होला. अबरी पासिंग आउट परेड मा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा 51, हरियाणा का 30 जैंटलमैन कैडेट्स पास आउट होला. उत्तराखंड का भी 29 कैडेट्स पासिंग आउट परेड कु हिस्सा बणला.

उत्तराखंड मा धूमधाम से मनये गी सोनिया गांधी कु जन्मदिन: देशभर मा कांग्रेस कार्यकर्ता आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कु जन्मदिन (Sonia Gandhi birthday) मनौणा छन. उत्तराखंड मा भी धूमधाम से सोनिया गांधी कु जन्मदिन मनये जांणू च. . कांग्रेस कार्यकर्ताऊं न आज दून अस्पताल मा फल वितरण (Fruit distribution in Doon Hospital) करी.कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा (Congress State President Karan Mahara) न भी हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की. ये दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष न सोनिया गांधी की लंबी आयु की कामना करी

नया साल का जश्न थै लेकी कॉर्बेट पार्क मा रेड अलर्ट: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी इलाकों मा गश्त किये जांणी च. कॉर्बेट पार्कै दक्षिणी सीमा पर लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

24 दिसंबरौ विश्वविद्यालयूं मा छात्रसंघ चुनाव: उत्तराखंड का सबी विश्वविद्यालयूं मा आगामी 24 दिसंबरौ छात्रसंघ चुनाव होला. कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलसचिव न चुनाव करौणौ पत्र जारी करेली. कुलसचिव दिनेश चंद्रा न बथै सबी विश्वविद्यालयूं का कुलपतियूं दगड़ी बैठक ह्वे. ज्या का बाद तय करे गी की 24 दिसंबरौ राज्य का सबी विश्वविद्यालयूं मा चुनाव करये जाला.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी