पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कु उत्तराखंड दौरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) द्वी दिवसीय दौरा पर उत्तराखंड पौछ गीन. जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी और राज्यपाल न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कु स्वागत करी. यां का बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन रवाना ह्वेन. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रात आशियाना मा रात्रि विश्राम करली. नौ दिसंबरौ वु राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी मा एक कार्यक्रम मा शिरकत करली. यां का बाद वु दिन मा दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Convocation of Doon University) मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होली.

दिनभरै खास खबर, एक नजर मा

10 दिसंबरौ आईएमए पासिंग आउट परेड: 10 दिसंबरौ देहरादून मा आईएमए पासिंग आउट परेड होली. आईएमए पासिंग आउट परेड थै देखी पुलिस न शहर मा सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कर्यां छन. रिहर्सल और पासिंग आउट परेड थै देखी 8, 9 और 10 दिसंबरौ सुबेर 8 बजी से सुबेर 11.30 बजी तक यातायात डाइवर्ट करे गी. ये दौरान आईएमए की तरफां क्वी भी यातायात नी जालू. आईएमए की तरफां जीरो जोन रालू.

खेल महाकुंभ मा रेखा आर्य न करी शिरकत: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज हरिद्वार का रोशनाबाद स्टेडियम पौंछिन. यख रेखा आर्य न खेल महाकुंभ मा मुख्य अतिथि का रूप शिरकत करी. दगड़ा मा ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य न खिलाड़ियूं कु उत्साहवर्धन भी करी. ये दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य न बोली हमरी सरकार लगातार खिलाड़ियूं थै मिन्न वाली सुविधाऊं थै बढ़ौणै काम कन्नी च. रेखा आर्य न बोली ऊंकु प्रयास च की खिलाड़ियूं थै बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करये जौ.

UKSSSC पेपर लीक मामला मा कार्रवाई: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission) पेपर लीक गिरोह से जुड़्यां तीन और सदस्यूं का खिलाफ एसटीएफ न गैंगस्टर एक्ट का तहत मुकदमा दर्ज (Case filed under gangster act) करेली. STF न तीनूं अभियुक्तूं का खिलाफ जिलाधिकारी थै गैंग रिपोर्ट पेश करी. ज्या का बाद डीएम न तीनी अभियुक्तूं का खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act against three accused) लगौणौ अनुमोदन करेली.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हटये गीन एसपी सुबुद्धि: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बटी आईएफएस अफसर एसपी सुबुद्धि थै हटये (sp subudhi removed from pollution control board) गी. सुबुद्धि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मा सदस्य सचिव के तौर पर काम कन्ना छा. अब ऊंकी जगहा सुशांत कुमार पटनायक थै अतिरिक्त जिम्मेदारी (Additional responsibility to Sushant Kumar Patnaik) दिये गी. सुशांत कुमार पटनायक मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल का अलावा अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालला.

नया साल का जश्न थै लेकी कॉर्बेट पार्क मा रेड अलर्ट: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी इलाकों मा गश्त किये जांणी च. कॉर्बेट पार्कै दक्षिणी सीमा पर लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

24 दिसंबरौ विश्वविद्यालयूं मा छात्रसंघ चुनाव: उत्तराखंड का सबी विश्वविद्यालयूं मा आगामी 24 दिसंबरौ छात्रसंघ चुनाव होला. कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलसचिव न चुनाव करौणौ पत्र जारी करेली. कुलसचिव दिनेश चंद्रा न बथै सबी विश्वविद्यालयूं का कुलपतियूं दगड़ी बैठक ह्वे. ज्या का बाद तय करे गी की 24 दिसंबरौ राज्य का सबी विश्वविद्यालयूं मा चुनाव करये जाला.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.