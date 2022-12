राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कु उत्तराखंड दौरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) द्वी दिवसीय दौरा पर उत्तराखंड औंणी छन. राष्ट्रपति का दौरा थै देखी तैयारी (President Draupadi Murmu Uttarakhand visit) जोरों शोरों पर छन. प्रस्तावित दौरा का अनुसार राष्ट्रपति 2 दिन का दौरा पर देहरादून पौंछली.ये दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन जाली. यां का बाद वु आशियाना मा रात्रि विश्राम करली. नौ दिसंबरौ राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी मा एक कार्यक्रम मा शिरकत करली. यां का बाद वु दिन मा दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Convocation of Doon University) मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होली.

मुनस्यारी महोत्सव मा सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंध धामी आज पिथौरागढ़ दौरा पर रैन. यख सीएम धामी न 'मुनस्यारी महोत्सव' (Munsiyari Mahotsav) कु शुभारंभ करी. दगड़ा ही सीएम धामी न स्थानीय उत्पादूं की प्रदर्शनी कु अवलोकन भी करी. प्रदर्शनी कार्यक्रम का दौरान सीएम धामी न बोली पिथौरागढ़ मा जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू कन्ना और मुनस्यारी मा जल्द ही एकलव्य विद्यालय खोन्नै बात बोली.

कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास थै डेंगू: उत्तराखंड का कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास डेंगू की चपेट मा ऐ गीन. कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास थै देहरादून का निजी हॉस्पिटल मा भर्ती करये गी. कुछ दिन पैली ऊंथै बुखारै शिकायत छै, ज्या का बाद टेस्ट मा डेंगू की पुष्टि ह्वे.फिलहाल ऊंकी हालत मा सुधार च. वरिष्ठ चिकित्सकूं की देखरेख मा ऊंकु इलाज चन्नू च. यां से पैली भी ऊंकी तबीयत बिगड़ छै, तब भी ऊंथै दून का निजी हॉस्पिटल मा भर्ती करये गी छौ.

कार दुर्घटना मा द्वी महिलाऊं की मौत: उत्तराखंड मा सड़क हादसा (road accident in uttarakhand) कम नी होंणा छन. आज मेरठ कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे 534 पर कुल्हाड़ बैरगौं का बीच एक कार अनियंत्रित ह्वे की 500 मीटर नीचे खाई मा गिर गी. ई घटना मा कार सवार द्वी महिलाऊं की मौके पर ही मौत ह्वे गी, जबकि द्वी बच्चों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल ह्ववे गीन. घटना का वक्त कार मा 6 लोग सवार छा, यू सभी एक ही परिवार का छा.

टिहरी मदननेगी ब्रांच घोटाला मामला मा एक आरोपी गिरफ्तार: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदननेगी शाखा टिहरी बटी करीब 4.5 करोड़ रुप्या का गबन मामला (Tehri Union Bank scam case) मा पुलिस थै बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस न हरियाणा बटी बड़ा सट्टेबाज थै मामला मा गिरफ्तार (Police arrested fourth accused) करी. आरोपी कु नौ सौरभ सुखीजा च, जु हरियाणा का पंचकूला मा रौंदू, पुलिस न सौरभ थै पंचकूला बटी अरेस्ट करी. ये मामला मा पुलिसै गिरफ्त मा अयूं यू चौथू आरोपी च.

नया कलेवर मा 'बेडू पाको' का फ्यूजन वर्जन: उत्तराखंड कु फेमस लोकगीत बेडू पाको कु नयू फ्यूजन वर्जन (New fusion version of folk song Bedu Pako) तैयार करे गी. बेडू पाको कु यू फ्यूजन वर्जन सोशल मीडिया पर धमाल (Bedu Pako new fusion version on social media) मचौणू च. बेडू पाको का फ्यूजन वर्जन थै पवनदीप राजन( Pavandeep Rajan sings fusion version of Bedu Pako) न आवाज दिनी. फेमस सिंगर कंपोजर सलीम- सुलेमान न ये थै कंपोज करी.

G-20 का LOGO और रंग बिरंगी लैटूं से जगमग जागेश्वर धाम: अबरी भारत थै जी 20 की अध्यक्षता मिली च. ज्या से देशभर मा खुशी कु माहौल च. यां कु थै 100 ऐतिहासिक व राष्ट्रीय इमारतूं थै रंग बिरंगी लाइटूं और जी- 20 का लोगो से सजये गी. या मा उत्तराखंड कु जागेश्वर मंदिर(Jageshwar Temple of Uttarakhand) भी शामिल च. दिल्ली बटी पौछि टीम न जागेश्वर मंदिर थै सतरंगी लैटूं से सजे. दगड़ा मा ही मंदिर मा जी 20 कु लोगो भी लगये गी.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी