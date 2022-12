गढ़वाल केंद्रीय विवि कु दीक्षांत समारोह: आज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि (Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal Central University) कु 10वुं दीक्षांत समारोह आयोजित करे गी. ये मौका पर 59 गोल्ड मेडल दिये गीन. ज्या मा 35 गोल्ड मेडल छात्राऊं थै (35 gold medal girl students) दिये गीन. दीक्षांत समारोह का मौका पर प्रसिद्ध ढोल वादक सोहन लाल (Famous drummer Sohan Lal) थै डॉक्टरेटै मानद उपाधि से भी सम्मानित करी गी.

विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता रैली: स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत (Health Minister Dr Dhan Singh Rawat ) न देहरादून गांधी पार्क में विश्व एड्स दिवस (world AIDS Day) अवसर पर आयोजित एड्स जागरूकता रैली (AIDS awareness rally) कु शुभारंभ करी. ऊंन उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित जागरूकता रैली थै झंडी दिखैकी रवाना करी. ये मौका पर धन सिंह रावत न बोली राज्य मा एड्सै रोकथाम थै व्यापक स्तर पर काम होंणू च. जैका कारण राज्य मा एचआईवी पॉजिटिविटी रेट 0.48 से कम ह्वेकी 0.24 रै गी, जु राज्य थै अच्छा संकेत छन.

अपणुं उत्तराखंडः दिनभरै खास खबर, एक नजर मा

हल्द्वानी मा खेल महाकुंभ 2022: हल्द्वानी मा खेल महाकुंभ 2022 शुरुआत (Sports Mahakumbh 2022 in Haldwani) ह्वे गी. खेल महाकुंभ मा जिले का करीब 400 छात्र-छात्रा हिस्सा (400 students will participate in Khel Mahakumbh) लेणी छन. हल्द्वानी खेल महाकुंभ 9 दिनूं (Khel Mahakumbh will run for 9 days in Haldwani) तक चललू. य खेल महाकुंभ मा स्थानीय खेलूं थै बढ़ावा दिये जालू

रिश्वत लेंद पकड़े मंडी समिति निरीक्षक: विजिलेंसै टीम न गुरुवारौ रुड़की मंडी समिति का निरीक्षक थै रिश्वत लेंद पकड़ी. बथये जांणू च कि समिति निरीक्षक मंडी मा माल सप्लाई थै लाइसेंस रिन्यूअल का नौ पर रिश्वत मंगणू छौ. विजिलेंसै टीम अब आरोपी से बंद कमरा मा पूछताछ कन्नी च. देर रात तक विजिलेंस ये मामला मा खुलासा कर सकदी.

खटीमा मा बस और ट्रकै जोरदार टक्कर: खटीमा से किच्छा जांण वाली एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त (Kichha going private bus accident) ह्वे गी. ई घटना मा बस मा बैठ्यां एक यात्री की मौके पर ही मौत (passenger sitting in the bus died on the spot) ह्वे गी, जबकि ई घटना मा 6 से ज्यादा यात्री घायल ह्वे गीन. सबी घायलू थै प्राथमिक उपचारौ उप जिला चिकित्सालय खटीमा (Sub District Hospital Khatima) पौंछये गी. जख बटी घायलूं थै हायर सेंटर रेफर करे गी.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी