शीतकालीन सत्रौ आज दूसरु दिन: उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्रौ आज दूसरु दिन च. शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कई प्रमुख बिल सदन का पटल पर रखे गीन. ये दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी न विधायकूं थै सदन मा मोबाइल न कन्नै बात बोली. सत्र का दूसरा दिन आज सदन मा अंकिता भंडारी हत्याकांड, UKSSSC पेपर लीक मामला थै लेकी विपक्ष न जमकर हंगामा करी. दगड़ा मा ही राज्य आंदोलकारियूं का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर भी विपक्ष हमलावर रै.

स्कूली छात्रूं न देखी विधानसभा की कार्यवाही: शीतकालीन सत्रा दूसरा दिन देहरादून राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा का स्कूली छात्र विधानसभा पौंछिन. यख पौंछि छात्रू न सदनै कार्यवाही थै नजदीक से देखी. ये दौरान सभी छात्र काफी उत्साहित नजर ऐन. बच्चों न सदनै कार्यवाही देखणा बाद बोली आज ऊंथै काफी खुशी होंणी च. आज ऊंन विधानसभा का भीतक काफी कुछ देखी.

अपणुं उत्तराखंड

धर्मांतरण कानून पर सीएम धामी कु बयान: धर्मांतरण कानून (CM Dhami on conversion law) पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) न बयान दिनी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न बोली देवभूमि उत्तराखंड मा धर्मांतरण कानून सौहार्दपूर्ण माहौल बणलू. ऊंन बोली धर्मांतरण कानून से सब्यूं थै अपणी सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी कु अधिकार मिललू. सीएम धामी न बोली धर्मांतरण कानून औंणा बाद य अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध ह्ववे जालू.

हॉस्टल मा छात्रूं न दोस्तौ बणै न्यूड वीडियो: देहरादूनै बिधौली स्थित एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल (Nude video in Bidholi University hostel) मा तीन छात्रूं न एक छात्रौ नग्न वीडियो (Students made nude video in Dehradun hostel) बणये. यां का बाद यूं तीनी छात्रू न पीड़ित छात्र दगड़ि मारपीट (Students thrashed the victim in Dehradun) भी करी. दगड़ा मा ही पीड़ित छात्र से यून ब्लैकमैल भी करी. ज्या का बाद पीड़ित छात्र न ये मामलै शिकायत पुलिस मा करी. पुलिस न तीनी आरोपी छात्रूं की खिलाफ मुकदमा दर्ज करेली.

रोशनाबाद पुलिस मॉर्डन स्कूल मा स्मार्ट क्लासेज शुरू: रोशनाबाद पुलिस लाइन मा स्थापित पुलिस मॉर्डन स्कूल मा स्मार्ट क्लासेज शुरू ह्वे गीन. एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह न यां कु शुभारंभ करी. पुलिस मॉर्डन स्कूल मा कक्षा 10 मा प्राइवेट कंपनी का सीएसआर फंड बटी स्मार्ट क्लासेज थै स्मार्ट पैनल लगये गीन. स्मार्ट क्सासेज शुरू होंण से स्कूली छात्रूं मा काफी उत्साह च. यखा टीचर्स भी यां कु थै लेकी उत्साहित छन.

ढोलवादक सोहन लाल थै डॉक्टरेटै मानद उपाधि: एक दिसंबरौ हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कु दसवां दीक्षांत समारोह आयोजित (10th Convocation of Garhwal University) किये जालू. ज्यां की लगभग सबी तैयारी पूरी ह्वे गीन. ये साल आयोजित होंण वाला दीक्षांत समारोह मा ढोलसागर का प्रखर विद्वान, ढोलवादक सोहन लाल (Dholsagar Sohan Lal at the convocation) थै विवि डॉक्टरेटै मानद उपाधि से सम्मानित करलू. ढोल वादक सोहन लाल थै यू सम्मान उत्तराखंडै संस्कृति का संरक्षण थै दिये जांणू च

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.