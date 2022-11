शीतकालीन सत्र से पैली सर्वदलीय बैठक: 29 नवंबर बटी उत्तराखंड विधानसभा कु शीतकालीन सत्र शुरू होंण वालू च.विधानसभा का शीतकालीन सत्र से पैली आज सर्वदलीय और कार्यमंत्रणा बैठक ह्वे. या बैठक विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता मा ह्वे. कार्यमंत्रणा बैठक मा सदन का बिजनेस और एजेंडा तय (House business and agenda fixed) करे गीन. विधानसभा अध्यक्ष न बथै शीतकालीन सत्र का पैला दिन श्याम 4 बजी अनुपूरक बजट सदन मा रखे जालू.

टिहरी दौरा पर सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरा पर रैन. सीएम धामी टिहरी जिला का परोग, थत्यूड़ पौंछिन. ये दौरान सीएम धामी न विभिन्न विकास योजनाऊं कु लोकार्पण और शिलान्यास करी. दगड़ा मा ही सीएम धामी न अठजूला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव मा भी प्रतिभाग करी. ये मौके पर सीएम धामी न धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र मा 29 योजनाऊं कु लोकार्पण और शिलान्यास भी करी.

क्षैतिज आरक्षणै मांग थै लेकी प्रदर्शन: 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षणै मांग(Demand for 10 percent horizontal reservation) थै लेकी राज्य आंदोलनकारी आंदोलित छन. आज राज्य आंदोलनकारियूं न क्षैतिज आरक्षणै मांग थै लेकी विधानसभा का भैर धरना प्रदर्शन करी. ये दौरान राज्य आंदोलनकारियूं न सरकार थै चेतावनी भी दिनी. राज्य आंदोनकारियूं न बोली मुख्यमंत्री का आश्वासन का बाद भी आज तक भंकी मांगूं कु निस्तारण नी ह्वे. ऊंन बोली आज भी कई युवा साथी और मातृशक्ति कु अभी भी चिन्हिकरण नी ह्वे.

देहरादून का चंद्रबनी चौक पर बड़ू हादसा: देहरादून मा आज एक बड़ू हादसा ह्वे. देहरादून का चंद्रबनी चौक का समणि एक ट्रक से कुचली एक बाइक सवार युवकै मौत हो गी. ज्या का बाद ट्रक सड़क किनारा बणी दुकानूं मा घुस गी. ई घटना मा भी महिला और एक पुरुष घायल ह्वे गीन. ट्रक सहारनपुरै ओर से देहरादून औणू छौ. बथये जांणू च कि ब्रेक फेल होंण का कारण यू हादसा ह्ववे.

विदेशी नागरिक से सेटेलाइट फोन बरामद: देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्क्रींनिग चेकिग का दौरान एक विदेशी नागरिक से सेटेलाइट फोन बरामद करे गी. सीआईएसएफ न फोन बरामद करी. महिला निरीक्षक सीआईएसएफ सुनीता सिंह न ये मामलौ सूचना डोईवाला कोतवाली थै दिनी. ज्या का बाद पुलिस न विदेशी नागरिक थै हिरासत मा लियेली. पुलिस न मामला मा संबंधित धाराऊं मा मुकदमा दर्ज करेली.

पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता कु समापन: श्रीनगर मा 11वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता कु आज समापन(shooting competition ends) ह्वे गी. ई प्रतियोगिता मा 21 टीमूं का 200 प्रतिभागियूं न हिस्सा लिनी. शूटिंग प्रतियोगिता मा 418 अंकू दगड़ि एटीएस टीम न ओवर ऑल राइफल शूटिंग प्रतियोगिता मा बाजी मारी. समापन समारोह का मौका पर एसएसबी का डीआईजी सुष्टिराज गुप्ता(SSB Srinagar DIG Sustiraj Gupta) न विजेताऊं थै सम्मानित करी.

ढोलवादक सोहन लाल थै डॉक्टरेटै मानद उपाधि: एक दिसंबरौ हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कु दसवां दीक्षांत समारोह आयोजित (10th Convocation of Garhwal University) किये जालू. ज्यां की लगभग सबी तैयारी पूरी ह्वे गीन. ये साल आयोजित होंण वाला दीक्षांत समारोह मा ढोलसागर का प्रखर विद्वान, ढोलवादक सोहन लाल (Dholsagar Sohan Lal at the convocation) थै विवि डॉक्टरेटै मानद उपाधि से सम्मानित करलू. ढोल वादक सोहन लाल थै यू सम्मान उत्तराखंडै संस्कृति का संरक्षण थै दिये जांणू च

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.