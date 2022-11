चिंतन शिविर का 16 सुझावूं पर विचार विमर्श: मसूरी मा आयोजित चिंतन शिविर मा 500 से अधिक सुझाव समणि एन. ज्यां में से 16 प्रमुख सुझावों की सूची तैयार करे गी, यूं सुझावूं थै जमीन पर उतरे जै सकदू. अगला पांच साल मा सरकार तरक्की की नई इबारत लिखणौ नयू मॉडल तैयार कन्ना चांदी, ज्या मा यू सुझाव अहम ह्ले सकदन. चिंतन शिविर मा समणि अयां प्रमुख सुझावूं थै औंण वाली कैबिनेट मा रखे जालू. ज्यां का बाद सरकार यां पर कार्यवाही कर सकदी.

मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर हरिद्वार का संत: उत्तराखंड मा मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कु हरिद्वार का संतूं न समर्थन (Saints support the modernization of Madrasas) करी. ये मामला मा अखाड़ा परिषद न बोली मदरसों मा मजहबी, कट्टरवादै शिक्षा ना दिये जौ, बल्कि वख डॉक्टर और अफसर बणणौ शिक्षा दिये जौ. अखाड़ा परिषद न बोली उत्तराखंड सरकार मा मदरसों थै लेकी जु नयू कानून पास होंणू च, हम सब यां कु समर्थन करदा, यू एक सराहनीय कदम च.

हरिद्वार मा बाबा रामदेव का खिलाफ प्रदर्शन: महाराष्ट्र मा बाबा रामदेव न महिलाऊं थै लेकी आपत्तिजनक बयान दिनी. ज्यां कु देशभर मा विरोध होंणू च. ई कड़ी मा आज हरिद्वार मा भी आम आदमी पार्टी न बाबा रामदेव का खिलाफ विरोध प्रदर्शन करी. आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताऊं न बाबा रामदेव का बयान पर आपत्ति जतै. दगड़ा मा ही बाबा रानदेव कु पुतला दहन भी करी. आप कार्यकर्ताऊं न रामदेव से सबी महिलाऊं से सार्वजनिक रूप से माफी मंगणै मांग करी.

श्रद्धा हत्याकांड पर साध्वी प्राची कु बयान: दिल्ली मा होंया श्रद्धा हत्याकांड (delhi shraddha murder case) का बाद आरोपी आफताब थै फांसी दैणै मांग (Aftab death sentence demanded) होंणी च. ई कड़ी मा आज हरिद्वार मा भगवा हिन्दू सेना न श्रद्धांजलि और मार्च निकाली. ई श्रद्धांजलि यात्रा मा VHP फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची न भी हिस्सा लिनी. ये दौरान साध्वी प्राची न आफताब थै फांसी दैणै मांग करी. साध्वी प्राची न बोली आफताब कु वु ही हश्र होंण चयेंदु जु वे श्रद्धा कु करी.

यूपी की तर्ज पर अपराधियूं पर कसे जालू शिकंजा: उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट का तहत कार्रवाई करी अपराधियूं पर लगाम लगौणै कोशिश कन्नी च. या कु थै लेकी उत्तराखंड पुलिस न योजना पर काम शुरू करेली. अब पुलिस अवैध रूप से अर्जित संपत्ति थै ध्वस्त कन्नै तैयारी कन्नी च. यां कु थै लेकी पुलिस मुख्यालय न विशेष योजनाबद्ध तरीके से प्लान तैयार करी राज्यभरै पुलिस थै भेजेली. दगड़ा मा ही यां कु थै सभी जिलों का पुलिस प्रभारियूं थै भी निर्देशित करे गी.

ढोलवादक सोहन लाल थै डॉक्टरेटै मानद उपाधि: एक दिसंबरौ हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कु दसवां दीक्षांत समारोह आयोजित (10th Convocation of Garhwal University) किये जालू. ज्यां की लगभग सबी तैयारी पूरी ह्वे गीन. ये साल आयोजित होंण वाला दीक्षांत समारोह मा ढोलसागर का प्रखर विद्वान, ढोलवादक सोहन लाल (Dholsagar Sohan Lal at the convocation) थै विवि डॉक्टरेटै मानद उपाधि से सम्मानित करलू. ढोल वादक सोहन लाल थै यू सम्मान उत्तराखंडै संस्कृति का संरक्षण थै दिये जांणू च

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

Uttarakhand Board Exam 2023 थै लेकी बैठक: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.