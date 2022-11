गंगा मा विसर्जित करे गीन सुपर स्टार शिवराम कृष्णै अस्थि: साउथ सिनेमा का दिग्गज अभिनेता शिवराम कृष्णमूर्ति की अस्थि आज हरिद्वार (Bones of Shivrama Krishna reached Haridwar) पौंछिन. ऊंकु नाती जय कृष्णा अस्थियां लेकी हरिद्वार पौंछि.ज्या का बाद जय कृष्णा न हरिद्वार का वीवीआईपी घाट (Shivrama Krishna ashes immersed at VIP Ghat) पर पूरा विधि विधान से ऊंकी अस्थि विसर्जित करीन. ऊंका तीर्थ पुरोहित अखिलेश आनंद शर्मा गोविंद न कर्मकांड संपन्न करै.

धामी सरकार का शिविरौ दूसरु दिन: मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा धामी सरकारौ चिंतन शिविर चन्नू च. आज ये चिंतन शिविरौ दूसरु दिन च. चिंतन शिविर का दूसरा दिन कृषि-बागवानी, पर्यटन, वन आदि विषयूं पर मंथन ह्वे.ये दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू न सत्रै शुरुआत करी. सीएस एसएस संधूं न बोली शिविर मा जु भी नया और इन्नोवेटिव विचार समणि औंणा छन ऊ पर हम सबु थै व्यापक विचार कन्न होलू.

उत्तराखंड का मदरसों मा लागू किये जालू ड्रेस कोड: उत्तराखंड का मदरसों मा सरकार ड्रेस कोड (dress code in madrassas of uttarakhand) लागू कन्नै तैयारी कन्नी च. यां का पैला चरण मा 7 मदरसूं थै मॉर्डन (7 madrasas will be made modern) बणये जालू. पैली यू 7 मदरसों मा अगला शैक्षिक सत्र मा ड्रेस कोड लागू किये जालू. यू मदरसों में देहरादून की 2, उधम सिंह नगर का 2, हरिद्वार का 2 और, नैनीताल जिलौ एक मदरसा शामिल . ड्रेस कोड लागू कन्नौ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) न सहमति दियेली. या का अलावा

अंकिता हत्याकांड में सरका पर गंभीर आरोप: अंकिता भंडारी हत्याकांडै (Ankita Bhandari murder case) जांच पर पिता वीरेंद्र बिष्ट ने ही सवाल खड़ा करीन. अंकिता का पितजी न बोली सरकार ये मामला मा लीपापोती कन्नी च. ऊंन एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठैन. श्रीनगर पौंछ्या अंकिता का परिजनूं न आज गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र नेता व नव नियुक्त छात्रसंघ पदाधिकारियूं दगड़ि मुलाकात करी. ये दौरान ऊंन अंकिता थै न्याय न मिन्न पर आक्रोश जतै.

महिला सशक्तिकरण थै लेकी अंतरराष्ट्रीय सेमिनार: 25-26 नवंबरौ देहरादून मा महिला सशक्तिकरण पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कु आयोजन होंण वालू च. ये सेमिनार कु उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह करला. जबकि, महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समापन सत्र मा शामिल होला. ये आयोजन मा चार कुलपतियूं समेत देश का कई विद्वान प्रोफेसर द्वी दिन तक महिलाऊं से जुड़्या विभिन्न मुद्दों पर मंथन करला.

जसपुर मा फैक्ट्री मा लगी भीषण आग: उधम सिंह नगर का जसपुर क्षेत्र मा देर रात नादेही सिडकुल मा श्री शानदार इंडस्ट्रीज मा भीषण आग लगी. ये अग्निकांड मा एक व्यक्ति की मौत ह्वे गी, जबकि ई घटना मा द्वी लोग घायल ह्व गीन. फायर ब्रिगेडै टीम न 8 से 9 घंटा की कड़ी मशक्कत का बाद आग पर काबू पै. बथये जांणू च कि एलपीजी प्लांट से गैस रिसाव का कारण या आग लगी. घटना का टैम फैक्ट्री मा लगभग 25 कर्मचारी मौजूद छा.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

Uttarakhand Board Exam 2023 थै लेकी बैठक: आज उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली. ऊंन बथै .

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.