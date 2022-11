धामी सरकारै कैबिनेट बैठक: सचिवालय मा आज धामी मंत्रिमंडलै (uttarakhand cabinet meeting) महत्वपूर्ण बैठक ह्ले. . विधानसभा सत्र से पैली ई कैबिनेट बैठक मा कई महत्वपूर्ण फैसला लिये गीन. बैठक मा 18 प्रस्तावूं पर धामी कैबिनेट न मुहर लगै. दगड़ा मा ही ये साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लौंण पर भी सहमति बणी. कैबिनेट बैठक मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री गणेश जोशी शामिल ह्वेन.

लैंसडौन विधानसभा का दौरा पर सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लैंसडौन विधानसभा(CM Dhami on Lansdowne Assembly visit) का दौरा पर रैन. यख सीएम धामी न भक्तदर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय(Bhaktadarshan Government Post Graduate College) का स्वर्ण जयंती समारोह मा हिस्सा(CM Dhami at Golden Jubilee Celebrations) लिनी. ये दौरान सीएम धामी ने भक्त दर्शनै नैनी थै सम्मानित करी. दगड़ा मा ही सीएम धामी ने क्षेत्र थै कई सौगात भी दिनीन.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

अपणुं उत्तराखंड

बागेश्वर मा चंदन रामदास न करी पंपिग योजना कु शुभारंभ: कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास(cabinet minister chandan ramdas) आज बागेश्वर विधानसभा का दौरा पर रैन. यख कैबिनेट चंदन राम दास न काफलीगैर का खरेही पट्टी मा लगभग 29 करोड़ै लागत से ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना कु विधिवत शुभारंभ(Cabinet minister launched the pumping scheme) करी. ई योजना से 25 ग्राम पंचायतूं का 55 राजस्व ग्राम, 95 बस्तियूं व क्षेत्र का 30 विद्यालयूं थै लाभ मिललू.

कांग्रेस न करी सचिवालय कूच: उत्तराखंड कांग्रेस (Uttarakhand Congress) न आज सचिवालय कूच करी. सचिवालय कूच चकराता विधायक प्रीतम सिंह (Chakrata MLA Pritam Singh) का नेतृत्व मा करे गी. ये विरोध प्रदर्शन का दौरान विभिन्न मुद्दों थै लेकी प्रदर्शन करे गी. यां मा UKSSSC पेपर घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था जन मुद्दों थै लेकी कांग्रेस न हल्ला बोली. ये दौरान कांग्रेस का सैकड़ों कार्यकर्ताऊं न सचिवालय कूच मा हिस्सा लिनी.

देवखाल सड़क दुर्घटना मा द्वी लोखूं की मौत: गोपेश्वर-पोखरी राजमार्ग पर देवखाल का समणि आज एक कार दुर्घटनाग्रस्त (Road accident on Gopeshwar Pokhri Highway) ह्वे. ई सड़क दुर्घटना मा कार सवार द्वी लोखूं की मौके पर ही मौत (Two people in the car died in the accident) ह्वे गी. घटना की सूचना पर एसडीआरएफ मौका पर पौंछि. ज्या का बाद स्थानीय लोखूं की मदद से शवूं थै रेस्क्यू करी राजस्व पुलिस थै सौंपे गी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.

ओंकारेश्वर मंदिर पौंछि भगवान मद्महेश्वरै डोली: पंचकेदारुं मा द्वितीय केदार का नौ से विख्यात भगवान मद्महेश्वरै चल विग्रह उत्सव डोली (Lord Madmaheshwar Doli) अपणा शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर पौंछ गी. भगवान मद्महेश्वरै डोली कु सैकड़ों श्रद्धालुऊं न भव्य स्वागत करी. ज्या का बाद विधि विधान से मद्महेश्वरै डोली मंदिर मा विराजमान ह्वे. भगवान मद्महेश्वरै का आगमन का बाद जीआईसी खेल मैदान मा तीन दिवसीय मद्महेश्वर मेला कु आयोजन भी शुरू ह्वे गी.