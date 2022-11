अल्मोड़ा मा सीएम धामी न खेली बैडमिंटन: अल्मोड़ा दौरा का दूसरा दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी न आज अल्मोड़ा मा मार्निग वॉक करी. ये दौरान सीएम धामी न स्थानीय लोखूं और युवाऊं दगड़ि मुलाकात करी. दगड़ा मा ही सीएम धामी न अल्मोड़ा मा विकास कार्यूं कु फीडबैक भी लिनी. मॉर्निंग वॉक का दौरान सीएम धामी न स्पोर्ट्स स्टेडियम मा युवाऊं दगड़ि दौड़ भी लगै. सीएम धामी न यख बैडमिंटन भी खेली.

सीएम धामी न करी राजकीय पुस्तकालय कु लोकार्पण: सीएम पुष्कर सिंह धामी न अल्मोड़ा दौरा का दूसरे दिन अल्मोड़ा का मॉल रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय कु लोकार्पण करी. ये मौका पर सीएम धामी न एनसीसी कैडट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्र-छात्राऊं दगड़ि ‘‘उत्तराखण्ड राज्य श्रेष्ठ राज्य‘‘ विषय पर संवाद करी. यां का बाद सीएम धामी व सर्किट हाउस मा पंचायत प्रतिनिधियूं दगड़ि बातचीत करी. ज्या मा ऊंन क्षेत्र का विकास कार्यूं की जानकारी लिनी. .

दिल्ली एमसीडी चुनाव मा सीएम धामी: अल्मोड़ा दौरा का बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) दिल्ली रवाना ह्वेन. सीएम धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव मा बतौर स्टार प्रचारक का रूप मा भाजपा प्रत्याशियूं का पक्ष मा प्रचार (CM Dhami will campaign in Delhi MCD elections) करला. दिल्ली एमसीडी चुनाव मा उत्तराखंडी वोटरुं थैं लुभौणै सीएम धामी न आज एक रोड शो भी करी.

देहरादून मा मा बाल विधान सभा कु आयोजन: बाल संरक्षण आयोग का सहयोग से आज उत्तराखंड मा बाल विधान सभा कु आयोजन करे गी. ज्या मा सभी जिलों का बच्चों थै विधानसभा और राजनीति से संबंधित जानकारियां दिये गीन. प्रदेश का सबी जिलों बटी चुण्या 70 बच्चों थै विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बणये गी. ये कार्यक्रम का दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी न बाल विधानसभा का आयोजन मा शिरकत करी.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

कांग्रेस मा फिर से दिखे गुटबाजी: भारत जोड़ो यात्रा का बीच एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस मा गुटबाजी नजर औंणी च. प्रीतम सिंह गुट न 21 नवंबरौ सचिवालय घेराव कन्नौ एलान करी, मगर यां का बारा मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी थै क्वी भी जानकारी नी च. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहर न बोली प्रीतम सिंह न पार्टी संगठन स्तर पर ये बारा मा क्वी राय मशवरा नी करी. ना ही यां का संबंध मा क्वी भी बातचीत करे गी.

देहरादून मा धर्मांतरण मामला पर हंगामा: देहरादून का थाना डालनवाला क्षेत्रै ईसी रोड पर धर्मांतरण (Conversion case on EC Road of Dalanwala area) का मामले पर जमकर हंगामा ह्वे. ज्या का कारण भारी संख्या मा हिंदू संगठन का पदाधिकारी मौके पर पौंछिन. काफी देर तक यख हंगामा होंणू रै. हंगामा की सूचना का बाद मौका पर पौंछि पुलिस न बमुश्किल मामला शांत करै. आरोप च कि यख एक चर्च मा 60 से ज़्यादा हिन्दुओं (Conversion case of more than 60 Hindus) थै पैसे ज़मीन और लालच देकी धर्मांतरण करये जांणू छौं.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.

8 क्विंटल फूलूं से सजये गी ओंकारेश्वर मंदिर: पंच केदारुं मा द्वितीय केदार का नौ से विख्यात भगवान मदमहेश्वरै चल विग्रह उत्सव डोली (Doli of Lord Madmaheshwar) अन्तिम रात्रि प्रवासौ गिरीया गौं (Madam Maheshwar doli reached Giriya village) पौंछि. यां का बाद भोल भगवान मदमहेश्वरै चल विग्रह उत्सव डोली अपणा शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मन्दिर(Omkareshwar Temple मा विराजमान होली. यां कु थै ओंकारेश्वर मंदिर थै 8 क्विंटल फूलूं से सजे गी.