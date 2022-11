सीएम धामी न करी 'विकास पुस्तिका' कु विमोचन: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न आज 'विकास पुस्तिका' कु विमोचन करी. ई 'विकास पुस्तिका' थै सूचना एवं लोक संपर्क विभाग न जारी. ई 'विकास पुस्तिका' मा उत्तराखंड सरकारै उपलब्धि प्रकाशित करे गीन. ये मौका पर सीएम धामी न बोली उत्तराखंडै 22 सालौ सफर उतार-चढ़ाव से भरयूं रै. ऊन बोली हमरी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का मंत्र पर काम कन्नी च.

IDPL मा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू: ऋषिकेश का IDPL मा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू (Drone training center started in IDPL) ह्वे गी. सीएम धामी न वर्चुअली ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रौ शुभारंभ (CM Dhami launches Drone Training Center) करी. ये केंद्र का जरिये प्रदेश थै ड्रोन प्रदेश (Uttarakhand will become a drone state) बणौणै कवायद तेज ह्वे गी. है. ये प्रशिक्षण केंद्र मा अबी 25 सीट छन. ये सेंटर थै संचालित कन्न मा टीएचडीसी योगदान देंणू च.

दून अस्पतालै OT बिल्डिंग कु CM धामी न करी लोकार्पण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) न पटेल नगर स्थित दून मेडिकल कॉलेजै ओटी (ऑपरेशन थियेटर) इमरजेंसी बिल्डिंग कु लोकार्पण करी. नई बिल्डिंग मा ऑपरेशन थियेटर और इमरजेंसी वार्ड का दगड़ा ही आईसीयू भी च. यां का बाद आज से अस्पताल मा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलली. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, राजपुर विधायक खजान दास, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार भी मौजूद रैन.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

डीजीपी न करी ANTF समीक्षा बैठक: उत्तराखंड मा बढ़दा नशा का कारोबार थै लेकी डीजीपी अशोक कुमार न एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का कार्यूं की समीक्षा करी. ये दौरान डीजीपी न बोली संबंधित थाना और चौकी क्षेत्र मा ड्रग्सै बिक्री का स्रोतूं पर कार्रवाई न कन्न वाला थाना और चौकी प्रभारी निलंबित होला. डीजीपी अशोक कुमार न बोली मुख्यमंत्री न साल 2025 तक उत्तराखंड थै नशामुक्त (Drugs Free Devbhoomi by 2025) कन्नै लक्ष्य निर्धारित कर्यूं च. ज्या कु थै लेकी पुलिस दिन रात काम कन्नी च.

संवेदनशील ह्वे हरिद्वार जिला जेल : हरिद्वार जिला जेल एक बार फिर से संवेदनशील ह्वे गी. हिस्ट्रीशीटर सुनील राठी का बाद अब वेका शागिर्द प्रवीण वाल्मीकि थै भी चमोली जेल से बटी हरिद्वार जेल करे गी. हिस्ट्रीशीटर सुनील राठी कु सहयोगी यशपाल तोमर पैली बटी ही हरिद्वार जेल मा बंद च. इन मा अब पुलिस थै जेल मा गिरोहबंदी की आशंका सतौणी च. औंण वाला समय मा गैंगवारै आशंका से पुलिस और सीआईयू अलर्ट ह्वे गी.

दिव्य फार्मेसी थै नोटिस देंण वालू अधिकारी जवाब तलब: उत्तराखंड सरकार का आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग का अधिकारी न रामदेवै दिव्य फार्मेसी की दवाओं का उत्पाद पर नोटिस जारी करी छौ. ज्या का बाद अब शासन न ये अधिकारी थै जवाब तलब करेली. खास बात या च कि मामला हाई प्रोफाइल होंण का कारण निदेशालय से लेकी शासन तकौ क्वी भी अधिकारी ये मामला मा कुछ बोन्नौ तैयार नी च. उत्तराखंड सरकार का आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग का अधिकारी जंगपांगी न ईटीवी भारत थै फोन पर बथै ऊंथै शासन बटी नोटिस मिल्यूं च, वु जल्द ही यां कु जवाब द्याला.

17 नवम्बरौ गढ़वाल केंद्रीय विवि मा छात्रसंघ चुनाव: हेमवंती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विवि न छात्रसंघ चुनावै घोषणा करेली. गढ़वाल केंद्रीय विवि का बिरला परिसर मेा 17 नवम्बरौ छात्रसंघ चुनाव होला. गढ़वाल केंद्रीय विवि का बिरला परिसर मा अबरी 6500 छात्र अपणा मताधिकार (6500 students will vote in Birla campus) कु प्रयोग करला. छात्रसंघ चुनाव मा विभिन्न्न पदूं थै 16 छात्रूं न नॉमिनेशन करे.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.