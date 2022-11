माणा गौ मा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा: सात नवंबर बटी उत्तराखंड कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू (bharat Jodo Yatra of Congress from 7th November) कन्न वाली च. कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा कु शुभारंभ माणा गौ(bharat Jodo Yatra will start from Mana village) बटी किये जालू. माणा गौ से शुरू ह्वेक कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड का हर जिला मा जाली. कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा पांच चरण मा (bharat Jodo Yatra done in five phases) होली.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

नकल रोधी कानून पर राजनीति तेज: उत्तराखंड मा पेपर लीक मामला (paper leak case in uttarakhand) का बाद अब राज्य सरकार न नकल रोकणौ कानून बणौणौ फैसला करी. ज्या कु थै ड्राफ्ट भी तैयार ह्वे गी. जल्द ही कैबिनेट मा नकल विरोधी कानून से जुड़्य़ू ड्राफ्ट लये जालू. आगामी विधानसभा सत्र मा ये विधेयक थै पेश किये जै सकदू. वखी, धामी सरकार का नकल रोधी कानून पर राजनीति भी तेज (Politics over anti copying law in Uttarakhand)ह्वे गी. कांग्रेस न ये थै लेकी धामी सरकार थै घेरी.

12वीं पास कन्ना बाद ही बण सकला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: उत्तराखंड मा अब 12वीं पास ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बण सकदन. पैली भर्ती थै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास छै. आरक्षित सीटूं थै ब्लॉक स्तर बटी अभ्यर्थी न मिन्न पर जिला एवं राज्य स्तर बटी यू सीटूं थै भरे जालू. विभागीय अधिकारियूं का मुताबिक प्रस्ताव पर मंत्री न अनुमोदन दियेली. विभाग का उप निदेशक एसके सिंह न बथै प्रदेश मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मा ओबीसी थै 14 प्रतिशत, एससी थै 19 और एसटी थै चार प्रतिशत सीटे आरक्षित छन.

संवेदनशील ह्वे हरिद्वार जिला जेल : हरिद्वार जिला जेल एक बार फिर से संवेदनशील ह्वे गी. हिस्ट्रीशीटर सुनील राठी का बाद अब वेका शागिर्द प्रवीण वाल्मीकि थै भी चमोली जेल से बटी हरिद्वार जेल करे गी. हिस्ट्रीशीटर सुनील राठी कु सहयोगी यशपाल तोमर पैली बटी ही हरिद्वार जेल मा बंद च. इन मा अब पुलिस थै जेल मा गिरोहबंदी की आशंका सतौणी च. औंण वाला समय मा गैंगवारै आशंका से पुलिस और सीआईयू अलर्ट ह्वे गी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.

भोल बंद होला तुंगनाथ का कपाट: पंच केदारुं मा सबसे ऊंचाई पर विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का कपाट भोल बंद किये जाला. धाम का कपाट बन्द कन्नै सभी तैयारियां पूरी ह्वे गीन. भोल 11 बजकर 30 मिनट पर वेद ऋचाऊं और विधि-विधान से भगवान तुंगनाथ का कपाट शीतकालौ बन्द किये जाला. तुंगनाथ धाम मा अबरी रिकॉर्ड तीर्थ यात्रा पौंछिन. अबरी धाम मा करीब एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुं न तुंगनाथ का दर्शन करीन.

19 नवंबरौ बंद होला बदरीनाथ धाम का कपाट: गंगोत्री,यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का कपाट शीतकालौ बंद ह्वे गीन. अब 19 नवंबरौ बदरीनाथ धाम का कपाट बंद होला. 19 नवंबर श्याम 3.35 बजी बदरीनाथ धाम का कपाट बंद किये जाला. बदरीनाथ धाम का कपाट बंद कन्नै प्रक्रिया 15 नवंबर बटी शुरू होली. यख सबसे पैली पंच पूजा होली, ज्या का बाद श्री गणेश जी का कपाट बंद होला. 16 नवंबरौ आदि केदारेश्वर मंदिर का कपाट बंद होला. 17 नवंबरौ खड्ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाऊं कु पाठ बंद होलू. ज्या का बाद नवंबरौ बदरीधाम का कपाट बंद होला.