सीएम धामी न करी आकाश तत्व सम्मेलन कु शुभारंभ: उत्तरांचल यूनिवर्सिटी मा तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और चार दिवसीय सेमिनार कु आयोजन करे गी. कार्यक्रम का दूसरा दिन आकाश तत्व सम्मेलन मा केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ पूर्व सरकार्यवाहक सुरेश जोशी न शिरकत करी. सीएम धामी न ये कार्यक्रम कु शुभारंभ करी. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंच तत्वों का बारा मा नई पीढ़ी थै सही जानकारी देंण छौ. पंच तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि पर देशभर मा पांच जगहों पर संगोष्ठी कु आयोजन करे गी.

नेहरू कॉलोनी का एसएचओ निलंबित: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा मा चूक (Huge lapse in security of Pushkar Singh Dhami) मामला मा कार्रवाई करे गी. ये मामला मा नेहरू कॉलोनी का एसएचओ मुकेश त्यागी थै निलंबित (Nehru Colony SHO Mukesh Tyagi suspended) करे गी. एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर न लापरवाही का मामला मा या कार्रवाई करी. बथै द्या सीएम धामी दून विश्वविद्यालय मा आयोजित इगास कार्यक्रम मा जांणा छा, वै दौरान उंकी सुरक्षा मा चूक ह्वे छै.

माणा गौ मा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा: सात नवंबर बटी उत्तराखंड कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू (bharat Jodo Yatra of Congress from 7th November) कन्न वाली च. कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा कु शुभारंभ माणा गौ(bharat Jodo Yatra will start from Mana village) बटी किये जालू. माणा गौ से शुरू ह्वेक कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड का हर जिला मा जाली. कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा पांच चरण मा (bharat Jodo Yatra done in five phases) होली.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

पांच दिवसीय रंवाई शरदोत्सव कु आगाज: उत्तरकाशी मा पांच दिवसीय रंवाई शरदोत्सव एवं विकास मेला कु आगाज ह्वे गी. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल न रंवाई शरदोत्सव कु शुभारंभ करी. ये मौका पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल न नगर पालिका बड़कोट का अवस्थापना कार्यों और 7 वार्डूं थै 35 लाख रुप्या देणै घोषणा करी. यां का बाद कैबिनेट मंत्री न मेला मा विभिन्न विभागूं द्वारा स्थापित स्टालूं कु भी निरीक्षण करी.

दुधारखाल इंटरमीडिएट कॉलेज पौंछिन अनिल धस्माना: उरी और बालाकोट जन सर्जिकल स्ट्राइकै पटकथा लिखणन वाला अनिल धस्माना आजकल अपणा गौ (Anil Dhasmanas Uttarakhand tour) का दौरा पर छन. आज अनिल धस्माना इंटरमीडिएट कॉलेज दुधारखाल (Anil Dhasmana reached Dudharkhal) पौंछिन. जख पौंछण पर पारंपरिक वाद्य यंत्रूं से ऊंकु भव्य स्वागत करे गी. ये दौरान अनिल धस्माना न विद्यालय मा मौजूद छात्र-छात्राऊं और शिक्षकूं थै भी संबोधित करी. दगडा मा ही ऊंन अपणी पुराणी याद भी साझा करीन.

साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.

19 नवंबरौ बंद होला बदरीनाथ धाम का कपाट: गंगोत्री,यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का कपाट शीतकालौ बंद ह्वे गीन. अब 19 नवंबरौ बदरीनाथ धाम का कपाट बंद होला. 19 नवंबर श्याम 3.35 बजी बदरीनाथ धाम का कपाट बंद किये जाला. बदरीनाथ धाम का कपाट बंद कन्नै प्रक्रिया 15 नवंबर बटी शुरू होली. यख सबसे पैली पंच पूजा होली, ज्या का बाद श्री गणेश जी का कपाट बंद होला. 16 नवंबरौ आदि केदारेश्वर मंदिर का कपाट बंद होला. 17 नवंबरौ खड्ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाऊं कु पाठ बंद होलू. ज्या का बाद नवंबरौ बदरीधाम का कपाट बंद होला.