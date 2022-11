उत्तराखंड मा इगासै धूम: उत्तराखंड मा आज इगास बड़ी धूमधाम से मणये जांणी च. इगास दिवली का 11 दिन बाद मनये जांदी. ये मौका पर भैलो व पारंपरिक नृत्य होंदन. दगड़ा मा ही घौरुं मा स्वाला और पकोड़ा पकये जांदन. पहाड़ से लेकी मैदान तक कई कार्यक्रमूं कु आयोजन करे जांदू. सीएम धामी न भी आज प्रदेश वासियूं थै इगासै बधाई दिनीन. इगास का मौका पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी श्रीनगर पौंछिन. यख महेंद्र भट्ट न सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर मा पौंछि पूजा अर्चना करी.

लखपति दीदी योजना कु शुभारंभ: धामी सरकार न महिलाऊं थै लखपति बणौणै योजना थै लेकी प्रयास तेज ह्वे गीन. ई कड़ी मा आज मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना (Chief Minister Lakhpati Didi Scheme ) की शुरुआत ह्वे गी. मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का तहत सरकार न राज्य की डेढ़ लाख महिलाऊं थै 2025 तक लखपति बणौणौ लक्ष्य रख्यूं च. सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) न आज इगास क मौका पर योजना कु शुभारंभ करी.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

रिस्पना नदी थै पुनर्जीवित कन्ना अभियान: पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आज मसूरी (Trivendra Singh Rawat reached Mussoorie) पौंछिन. यख भाजपा कार्यकर्ताऊं न पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कु भव्य स्वागत करी. यां का बाद त्रिवेन्द्र सिंह रावत न रिस्पना नदी थै पुनर्जीवित कन्ना अभियानै (Campaign to revive Rispana river) शुरुआत करी. ये दौरान त्रिवेन्द्र सिंह रावत न बोली रिस्पना थै ऋषिपर्णा बणौणै दिशा मा पैला का प्रयासूं थै अगनै बढ़ौणै जरुरत च.

काशीपुर पौंछिन हरीश रावत: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हरीश रावत आज काशीपुर (Harish Rawat reached Kashipur) पौंछिन. जख कांग्रेस कार्यकर्ताऊं न हरीश रावत कु जोरदार स्वागत करी. ये दौरान हरीश रावत न पहाड़ से लेकी मैदान मा बढ़ण वाला अपराधूं (criminal incidents in kumaon division) पर चिंता जतै. हरीश रावत न बोली पुलिस कु राजनीतिकरण (Harish Rawat said politicization of police) होंणू च, ज्या का कारण आपराधिक घटना बढ़णी छन. हरीश रावत न बोली पुलिस व्यवस्था कमजोर होंणी च, या कु थै वु भाजपा थै जिम्मेदार मणदन.

महिला क्षैतिज आरक्षण मामला पर अच्छी खबर: सुप्रीम कोर्ट बटी उत्तराखंडै महिलाऊं थै आज राहत भरी खबर ऐ. सुप्रीम कोर्ट न महिला क्षैतिज आरक्षण मामला पर नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला पर रोक लगयेली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर खुशी जतै. हाईकोर्ट का फैसला पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे कु कांग्रेस न भी स्वागत करी. ये मामला पर कांग्रेस न धामी सरकार पर तंज भी कसी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.

19 नवंबरौ बंद होला बदरीनाथ धाम का कपाट: गंगोत्री,यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का कपाट शीतकालौ बंद ह्वे गीन. अब 19 नवंबरौ बदरीनाथ धाम का कपाट बंद होला. 19 नवंबर श्याम 3.35 बजी बदरीनाथ धाम का कपाट बंद किये जाला. बदरीनाथ धाम का कपाट बंद कन्नै प्रक्रिया 15 नवंबर बटी शुरू होली. यख सबसे पैली पंच पूजा होली, ज्या का बाद श्री गणेश जी का कपाट बंद होला. 16 नवंबरौ आदि केदारेश्वर मंदिर का कपाट बंद होला. 17 नवंबरौ खड्ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाऊं कु पाठ बंद होलू. ज्या का बाद नवंबरौ बदरीधाम का कपाट बंद होला.