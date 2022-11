200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामला मा सीएम धामी: उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का औद्योगिक सलाहकारै पत्नी की कंपनी पर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉंड्रिंग कु आरोप च. ये मामला पर सीएम धामी न बयान दिनी. सीएम धामी न बोली उत्तराखंड मा कानून का खिलाफ काम कन्न वाला लोखूं का खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाली. उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय न मंगलवारौ ही सोशल बेनिफिट म्यूचुअल फंड लिमिटेड कंपनी का खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) थै अग्रिम जांच का आदेश दिनीन.

उत्तराखंड सरकार कु तीन दिवसीय चिंतन शिविर: उत्तराखंड सरकार चिंतन शिविर कु आयोजित कन्न वाली च. यू तीन दिवसीय चिंतन शिविर 22 नवंबर बटी मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मा शुरू होलू. उत्तराखंड सरकार का ये चिंतन शिविरै अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. ये शिविर मा नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी शामिल होला. ये कैंप मा सरकार का तमाम मंत्री, नौकरशाह और विभागाध्यक्ष भी शामिल होला.

3 नवंबरौ किसान गोष्ठी कु आयोजन: राज्य स्थापना दिवस का मौका पर कार्यक्रमूं की श्रृंखला मा 3 नवंबरौ कृषि विभाग किसान गोष्ठी कु आयोजन करलू. ई किसान गोष्ठी मा प्रदेश का करीब 3 हजार से अधिक किसान प्रतिभाग करला. कार्यक्रम मा गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत भा हिस्सा ल्याला. यां का दगड़ा ही उत्तराखंड का राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम मा प्रतिभाग करला. या का बाद 4 नवंबरौ मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना कु शुभारंभ किये जालू.

उत्तराखंड पुलिस विभाग मा बड़ू फेरबदल: उत्तराखंड पुलिस विभाग मां आज बड़ू फेरबदल ह्वे. पुलिस विभाग मा सात आईपीएस अफसरुं का तबादला करे गीन. यां का अलावा तीन अन्य पुलिस अधिकारियूं कु भी ट्रांसफर करे गी. एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह थै अब हरिद्वारौ एसएसपी बणये गी. हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत थै DIG विजिलेंसै जिम्मेदारी दिये गी. रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल थै एसटीएफ कु एसएसपी बणये गी.

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला मा द्वी आरोपियूं थै खांड्यूसैंण पौड़ी जेल बटी शिफ्ट करे गी. हत्याकांड कु मुख्य आरोपी अभी भी पौड़ी जेल मा ही बंद च. अंकिता हत्याकांड का आरोपी अंकित थै देहरादून और सौरभ थै टिहरी जेल भेजे गी. जबकि मर्डर केस का मुख्य आरोपी पुलकित थै पौड़ी जेल मा ही रखे गी. बथै द्यां अंकिता मर्डर केस मा एसटीएफ जांच कन्नी च.

दून मा नकली करेंसी गिरोह कु भंडाफोड़: देहरादून पुलिस न नकली करेंसी गिरोह कु भंडाफोड़ (Fake currency gang busted) करी. मामला मा यूपी का द्वी आरोपियूं थै गिरफ्तार (Two accused of UP arrested in fake currency case) करे गी. आरोपियूं से 500 का नोटूं की खेप बरामद करे गी. नकली करेंसी गिरोह कु मास्टरमाइंड नोएडा कु रौंण वालू केशव (Mastermind of fake currency gang Keshav) च. जै की धरपकड़ै पुलिस न प्रयास तेज करेन.

पिंकी हत्याकांड कु आरोपी गिरफ्तार: देवाल विकासखंड का मानमती मा एक साल पैली होंया पिंकी हत्याकांड मामला मा (Tharali Pinky Murder Case ) पुलिस का हाथ बड़ी सफलता लगी. पुलिस न पिंकी हत्याकांड मा फरार हत्यारोपी गुलाब सिंह थै कड़ी मशक्कत का बाद बुधवार देर श्याम गिरफ्तार (Pinky murder accused arrested) करी. हत्यारोपी गुलाब सिंह थै कर्णप्रयाग का सिमली बैंड बटी गिरफ्तार करे गी.

श्रीनगर एसएसबी की पासिंग आउट परेड: सीटीसी श्रीनगर मा आज एसएसबी कु 21वु दीक्षांत समारोह (21st Convocation of SSB at CTC Srinagar) आयोजित करे गी. ये दीक्षांत समारोह मा 64 नया उपनिरीक्षक पास आउट (64 new sub inspectors pass out from SSB) ह्वेन. हरियाणा का प्रशांत कुमार थै ओवर आल बेस्ट उपनिरीक्षक कु पुरस्कार मिली. सर्वोत्तम प्रशिक्षु का रूप मा जयपुर का राहुल कटारिया थै सम्मानित करे गी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी च.