सीएम धामी न अनाथ बच्चों दगड़ि मनै दिवली: देशभर मा आज दीवली कु त्योहार धूमधाम से मनये जांणू . उत्तराखंड मा भी लोग बड़ी धूमधाम से दीपावली मनौणा छन. दीवली का मौका पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न देहरादून मा दीपावली मिलन कार्यक्रम मा शिरकत करी. ये दौरान सीएम धामी न अनाथ और निराश्रित बच्चों से मुलाकात करी. सीएम धामी न काफी समय यूं बच्चों दगड़ि गुजारी. यां का बाद सीएम धामी सब्य़ूं थै दिवली की शुभकामना दिनीन.

दिवली पर बढी बाजारों की रौनक: आज सुबेर बटी ही दिवली थै लेकी लोखू मा काफी उत्साह और उमंग कु माहौल च. सुबेर लोखूं न घरुं और मंदिरुं मा विशेष पूजा अर्चना करी सुख-समृद्धि की कामना करी. ज्योतिषाचार्यों न बथै हिंदू धर्म मा कार्तिक मैना मा पूजा-पाठ, अनुष्ठान और शुभ कार्यूं थै बेहद खास मने जांदू. ये मैना ही दिवली मनये जांदी.दिवली पांच दिनूं तक मनये जांदी, ज्या की शुरुआत धनतेरस से होंदी, भाई दूज का दगड़ि दिवली खत्म होंदी.

दिवली से पैली ही मानकूं से मथी पौछि प्रदूषण स्तर: दीपावली से पैली प्रदेश का छह शहरुं मा वायु प्रदूषण कु स्तर सामान्य से मथी चल गी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दिशा-निर्देशूं का अनुसार, उत्तराखंड का छह जिलों मा सात स्थानूं पर हवा की गुणवत्ता थै परखे जांणू च. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुसार, राज्य का सात स्थानूं पर दीपावली से सात दिन पैली और सात दिन बाद तक हवा की गुणवत्ता की जांच किये जाली. देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर मा वायु प्रदूषण कु स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स मा सामान्य से अधिक पये गी.

दिवली से पैली उत्तराखंड वन विभाग मा ट्रांसफर: उत्तराखंड वन विभाग मा दिवली से पैली चार अधिकारियूं की जिम्मेदारी मा बदलाव (transfer of officers in forest department) करे गी. वन विभाग मा उप वन संरक्षक स्तर का अधिकारियूं का तबादला करे गीन. ज्या मा उप वन संरक्षक बीडी सिंह (Deputy Conservator of Forests BD Singh) भी शामिल छन. बीडी सिंह थै निगरानी मूल्यांकन आईडी और आधुनिकीकरण कु काम सौंपे गी. यां का अलावा कुंदन कुमार थै उपवन संरक्षक रामनगर वन प्रभागै ज़िम्मेदारी दिये गी. उप वन संरक्षक नीरज कुमार थै उप वन संरक्षक कालागढ़ टाइगर रिजर्व बैंक विभागै जिम्मेदारी दिये गी. कहकशा नसीम थै उपनिदेशक राजाजी नेशनल पार्कै जिम्मेदारी दिये गी.

आईटीबीपी कु आज 61वुं स्थापना: भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी कु आज 61वुं स्थापना दिवस च. ये मौका पर उत्तराखंड का राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न आईटीबीपी का जवानूं थै बधै और शुभकामना दिनीन. बथै द्या उत्तराखंड मा आईटीबीपी जवान करीब 463 किमी लंबी चीन से लगी सीमा पर भारतै रक्षा करदन. आईटीबीपी कु गठन 24 अक्टूबर 1962 किये गी छौ. वर्तमान मा आईटीबीपी लद्दाख का काराकोरम दर्रे से लेकी अरुणाचल प्रदेश तक देशै सीमाऊं की रक्षा करदी.

फूलूं से सजये गी गंगोत्री मंदिर: विश्व प्रसिद्ध चार धाम मा शुमार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट बंद होणै तैयारी शुरू ह्वे गीन. गंगोत्री धाम का कपाट अन्नकूट पर्व का दिन 26 अक्टूबरौ दिन मा 12.01 मिनट पर बंद होला. जबकि, यमुनोत्री धाम का कपाट 27 अक्टूबरौ भैया दूज का दिन बंद होला. कपाट बंद होंण से पैली गंगोत्री मंदिर थै फूलों से सजये गी.

प्रदेशभर मा खुलला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

देहरादून मा देशै 5वीं साइंस सिटी: देहरादून का झाझरा मा देशै 5वीं साइंस सिटी (Fifth science city in dehradun) बणणी च. ये प्रोजेक्ट का निर्माण थै लेकी सरकार न पैली किस्तै 15 करोड़ै धनराशि आवंटित करेली. राज्य सरकार बटी बजट रिलीज होंण का बाद तुरंत ही या कु निर्माण शुरू कर दिये जालू. या साइंस सिटी 172 करोड़ै लागत से बणनी च. यख पर अभी विज्ञान धाम का रूप मा रीजनल साइंस सेंटर स्थापित च, जु जल्द ही साइंस सिटी कु रूप ल्यालू.

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.