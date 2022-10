दिल्ली रवाना ह्वेन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)आज सुबेर द्वी दिवसीय उत्तराखंड दौरा (PM Modi visit uttarakhand) का बाद दिल्ली रवाना ह्वेन. जांद-जांद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (CM Pushkar Singh Dhami) उत्तराखंडै द्वी खास चीज अफु दगड़ि दिल्ली लीगीन. यू द्वी उपहार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न पीएम मोदी थै दिनीनय यां मा अल्मोड़ै प्रसिद्ध बाल मिठै और ब्रह्मकमल वाली टोपली शामिल छै.

पीएम मोदी ने शेयर करी उत्तराखंड कु वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वी दिवसीय उत्तराखंड दौरा का बाद वापस लौट गीन. ये दौरान पीएम मोदी न केदारनाथ और बदरीनाथ धाम मा विशेष पूजा-अर्चना करी, वखी पीएम मोदी न यूं द्वी जगहों पर करोड़ों रुप्या की योजनाओं कि लोकार्पण और शिलान्यास भी करी. पीएम मोदी न चीन सीमा पर स्थित माणा गौं मा लोखूं थै भी संबोधित करी. पीएम मोदी न यू सबी कार्यक्रमू कु एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करी.

भैरवनाथ का कपाट विधि-विधान से बंद: बाबा केदार का क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ का कपाट आज विधि-विधान से बंद ह्लवे गीन. भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ धाम से लगभग एक किमी दूरी च. भैरवनाथ थै केदारनाथ धाम का क्षेत्र रक्षक का रूप मा पूजे जांदू. यां का बाद अब केदारनाथ धाम का कपाट बंद हौणै प्रक्रिया भी शुरू ह्वे गी. 27 अक्टूबरौ केदारनाथ धाम का कपाट शीतकालौ बंद किये जाला.

सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी पौंछिन भगत सिंह कोश्यारी : महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आजकल उत्तराखंड का कुमाऊं दौरा पर छन. शुक्रवारौ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा पौंछिन. यख ऊंन अल्मोड़ा का सर्किट हाउस मा रात्रि विश्राम करी, ज्या का बाज आज भगत सिंह कोश्यारी सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी पौंछिन. भगत सिंह कोश्यारी ने यख शिक्षकूं दगड़ि संवाद करी. ये दौरान ऊंन कई मुद्दों पर अपणा विचार भी रखिन.

दिवली से पैली उत्तराखंड वन विभाग मा ट्रांसफर: उत्तराखंड वन विभाग मा दिवली से पैली चार अधिकारियूं की जिम्मेदारी मा बदलाव (transfer of officers in forest department) करे गी. वन विभाग मा उप वन संरक्षक स्तर का अधिकारियूं का तबादला करे गीन. ज्या मा उप वन संरक्षक बीडी सिंह (Deputy Conservator of Forests BD Singh) भी शामिल छन. बीडी सिंह थै निगरानी मूल्यांकन आईडी और आधुनिकीकरण कु काम सौंपे गी. यां का अलावा कुंदन कुमार थै उपवन संरक्षक रामनगर वन प्रभागै ज़िम्मेदारी दिये गी. उप वन संरक्षक नीरज कुमार थै उप वन संरक्षक कालागढ़ टाइगर रिजर्व बैंक विभागै जिम्मेदारी दिये गी. कहकशा नसीम थै उपनिदेशक राजाजी नेशनल पार्कै जिम्मेदारी दिये गी.

देहरादून मा देशै 5वीं साइंस सिटी: देहरादून का झाझरा मा देशै 5वीं साइंस सिटी (Fifth science city in dehradun) बणणी च. ये प्रोजेक्ट का निर्माण थै लेकी सरकार न पैली किस्तै 15 करोड़ै धनराशि आवंटित करेली. राज्य सरकार बटी बजट रिलीज होंण का बाद तुरंत ही या कु निर्माण शुरू कर दिये जालू. या साइंस सिटी 172 करोड़ै लागत से बणनी च. यख पर अभी विज्ञान धाम का रूप मा रीजनल साइंस सेंटर स्थापित च, जु जल्द ही साइंस सिटी कु रूप ल्यालू.

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.

थराली का पैनगढ़ गौं मा दर्दनाक हादसा: कर्णप्रयाग का थराली तहसील का पैनगढ़ गौ मा आज एक दर्दनाक हादसा ह्ववे. यख भूस्खलन का कारण तीन मकान क्षतिग्रस्त ह्वे गीन. ज्या मा एक ही परिवार का चार लोखूं की मौत ह्ववे गी. जबकि ये हादसा मा द्वी लोग घायल ह्ववे गीन. घटना स्थल पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ न रेस्क्यू अभियान चलै. चार शवूं थै मलबा बटी निकले गी. घायलूं थै सीएचसी थराली मा इलाज का बाद हायर सेंटर रेफर करे गी.

सूर्य ग्रहण का दौरान बंद राला चारधाम मंदिर: सूर्य ग्रहण का दौरान चार धाम मंदिर बंद राला. या बात प्रदेश का पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज न बोली. सतपाल महाराज न बोली 25 अक्टूबरौ सूर्य ग्रहण से 12 घंटा पैली सूतक शुरु ह्वे जालू. ज्या का कारण सुबेर 4 बजी 26 मिनट पर ग्रहण से ठीक पैली धाम मंदिर बंद ह्वे जाला. ग्रहण समाप्ति का बाद मंदिरुं मा साफ सफै होली. ज्या का बाद सायंकाल अभिषेक और पूजा अर्चना होली. और आरती संपन्न होंगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शनों की इजाजत नहीं होगी।