केदारनाथ पौंछिन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वी दिवसीय उत्तराखंड दौरा पर केदारनाथ पौंछिन. यख सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और और बदरी केदार मंदिर समिति का लोखूं न पीएम मोदी कु जोरदार स्वागत करी. या का बाद पीएम मोदी न केदारनाथ मंदिर मा पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करी. यां का बाद पीएम मोदी न आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कु भी दौरा करी. ये दौरान पीएम मोदी न केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यूं कु भी जायजा लिनी.

केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट कु शिलान्यास: केदारनाथ मंदिर मा पूजा अर्चना का बाद पीएम मोदी न तीर्थयात्रियूं और स्थानीय लोखूं कु अभिवादन करी. यां का बाद पीएम मोदी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट कु भी शिलान्यास करी. यू रोपवे करीब 9.7 किलोमीटर लंबू च. यू रोपवे गौरीकुंड थै केदारनाथ से जोड़लू. यू रोपवे करीब ₹1267 करोड़ै लागत से बणये जांणू च. यां का बणन से तीर्थ यात्र्यूं थै काफी फायदा होलू.

बदरीनाथ मा पीएम मोदी न करी पूजा अर्चना: केदारनाथ धाम का बाद पीएम मोदी बदरीनाथ पौंछिन. यख पीएम न बदरीनाथ धाम मा पूजा अर्चना करी. यां का बाद पीएम मोदी न बदरीनाथ धाम मा पुनर्निर्माण कार्यूं कु निरीक्षण करी. ज्या का बाद पीएम मोदी बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान का बारा मा भी अधिकारियूं से विस्तार से चर्चा करी. बदरीनाथ बटी पीएम मोदी न हेमकुंड साहिब थै रोपवे परियोजना कु भी शिलान्यास करी.

देश का आखिरी गौं बटी पीएम मोदी कु संबोधन: बदरीनाथ की बाद पीएम मोदी भारत का आखिरी गौ माणा पौंछिन. जख बटी पीएम मोदी न देशवासियूं थै संबोधित करी. ये दौरान पीएम मोदी न बोली आज बाबा केदार और बदरी विशाल का दर्शन करी मन प्रसन्न और जीवन धन्य ह्वे गी. पीएम मोदी न बोली माणा थै भारतौ अंतिम गौ का रूप मा जणै जांदू, मगर मी थै सीमा पर बस्यूं हर गौं, देश कु पैलू गौं च. पीएम मोदी न बोली हरी भरी पहाड़ियूं पर औंण वाला समय मा रेल गाड़ी की आवाज उत्तराखंड का विकास मा नई गाथा लिखली.

बदरीनाथ मा रात्रि प्रवास करला पीएम: माणा बटी जनसभा समाप्ति का बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदरीनाथ धाम का बीआरओ गेस्ट हाउस मा रुकिन. ये दौरान बदरीनाथ धाम मा मौसम खराब ह्वे गी. ज्या का बाद आज पीएम मोदी रात्रि प्रवास बदरीनाथ मा ही करला. देर श्याम पीएम मोदी न अधिकार्यूं दगड़ि बैठक करी. ये दौरान ऊन बदरीनाथ मास्टर प्लान और सबी जानकारी हासिल करीन. पीएम मोदी भोल सुबेर दिल्ली थै रवाना होला.

पुलिस लैन मा स्मृति रैतिक परेड कु आयोजन: पुलिस शहीद दिवस (police martyrs Day) का मौका पर पुलिस लैन मा स्मृति रैतिक परेड (memorial parade in dehradun police line) कु आयोजन ह्वे.. रैतिक परेड का दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल (Cabinet Minister Subodh Uniyal) और डीजीपी अशोक कुमार (DGP Ashok Kumar) सहित कई अधिकारी मौजूद रैन.. रैतिक परेड मा कैबिनेट मंत्री और डीजीपी ने शहीदूं थै श्रद्धांजलि दिनी. पिछले एक साल मा देशभर मा 264 पुलिसकर्मियूं न बलिदान दिनी. ज्या मा उत्तराखंड का 6 पुलिसकर्मी भी शामिल छन.

दिवली से पैली उत्तराखंड वन विभाग मा ट्रांसफर: उत्तराखंड वन विभाग मा दिवली से पैली चार अधिकारियूं की जिम्मेदारी मा बदलाव (transfer of officers in forest department) करे गी. वन विभाग मा उप वन संरक्षक स्तर का अधिकारियूं का तबादला करे गीन. ज्या मा उप वन संरक्षक बीडी सिंह (Deputy Conservator of Forests BD Singh) भी शामिल छन. बीडी सिंह थै निगरानी मूल्यांकन आईडी और आधुनिकीकरण कु काम सौंपे गी. यां का अलावा कुंदन कुमार थै उपवन संरक्षक रामनगर वन प्रभागै ज़िम्मेदारी दिये गी. उप वन संरक्षक नीरज कुमार थै उप वन संरक्षक कालागढ़ टाइगर रिजर्व बैंक विभागै जिम्मेदारी दिये गी. कहकशा नसीम थै उपनिदेशक राजाजी नेशनल पार्कै जिम्मेदारी दिये गी.

देहरादून मा देशै 5वीं साइंस सिटी: देहरादून का झाझरा मा देशै 5वीं साइंस सिटी (Fifth science city in dehradun) बणणी च. ये प्रोजेक्ट का निर्माण थै लेकी सरकार न पैली किस्तै 15 करोड़ै धनराशि आवंटित करेली. राज्य सरकार बटी बजट रिलीज होंण का बाद तुरंत ही या कु निर्माण शुरू कर दिये जालू. या साइंस सिटी 172 करोड़ै लागत से बणनी च. यख पर अभी विज्ञान धाम का रूप मा रीजनल साइंस सेंटर स्थापित च, जु जल्द ही साइंस सिटी कु रूप ल्यालू.

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.