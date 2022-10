जसपुर मा गुरजीतौ अंतिम संस्कार: कुंडा थाना क्षेत्र का भरतपुर गौं मा यूपी पुलिस और खनन माफियाऊं का बीच मुठभेड़ मा जसपुर ब्लॉकै ज्येष्ठ प्रमुखै पत्नी गुरजीतै मौत ह्वे गी छै. आज जसपुर मा गुरजीतौ आज अंतिम संस्कार करे गी. ये दौरान पूरा क्षेत्र कु माहौल गमगीन रै. बीजेपी का पूर्व सांसद बलराज पासी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे न भी आज पीड़ित परिजनू से मुलाकात करी. द्वी नेताऊं न दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करी.

फॉरेंसिक टीम न घटनास्थल बटी जुटैन खोखा: कुंडा थाना क्षेत्र का भरतपुर गौं मा फायरिंग मामला सुर्खियूं मा च. ये मामलै जांच कन्नौ आज फॉरेंसिक टीम घटनास्तल पर पौंछिन. डॉग स्क्वायड थै भी घटनास्थल पर लये गी. पुलिस बारीकी से ये मामलै जांच कन्नी च. उत्तराखंड पुलिस ये मामला मा लगातार यूपी पुलिस का संपर्क मा च. मामला मा तकनीकी तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर आदि कु अवलोकन किये जांणू च.

CM धामी न करी ISBT कु औचक निरीक्षण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) न आज देहरादून आईएसबीटी कु औचक निरीक्षण करी (inspection of Dehradun ISBT). ये दौरान सीएम धामी न यात्रियूं से भी बातचीत करी. सीएम धामी न देहरादून आईएसबीटी (Dehradun ISBT) मा मिन्न वाली सुविधाऊं कु फीडबैक भी लिनी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न बोली ऊंथै डग्गामारी की कुछ शिकायत मिन्नी छै, जौं थै जल्द दूर किये जालू. यां का अलावा अन्य समस्याऊं कु भी जल्द निराकरण किये जालू .

सौरभ बहुगुणा हत्या साजिश मामला मा एसआईटी: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हत्या साजिश मामला मा एसआईटी गठित (SIT formed Saurabh Bahuguna murder conspiracy case) करे गी. एसटीएफ एडिशनल एसपी स्वप्निल किशोर का नेतृत्व मा एक सर्किल ऑफिसर (CO) और चार इंस्पेक्टरुं थै एसआईटी मा शामिल करे गी. एसआईटी टीम मा सितारगंज कोतवाल भारत सिंह, एसओजी प्रभारी विजेंद्र शाह, एसआई विकास चौधरी और एसआई भुवन चंद्र जोशी, एसआई विनोद फर्त्याल, सिडकुल सितारगंज चौकी प्रभारी चंदन बिष्ट थै भी शामिल करे गी.

उत्तराखंड रोडवेज का बेड़ा मा शामिल होली हाईटेक बस: परिवहन मंत्री चंदन रामदास (Transport Minister Chandan Ramdas ) न आज सचिवालय मा विभागीय अधिकारियूं दगड़ि परिवहन विभाग और परिवहन निगमै समीक्षा बैठक करी. ये मौका पर चंदन रामदास न बोली जल्द ही उत्तराखंड रोडवेज का बेड़ा मा 600 नई बस शामिल किये जाली, ज्या मा 150 बस बीएस-6 मानकै होली. दगड़ा मा ही परिवहन मंत्री न बथै प्रदेश मा 6 बड़ा शहरुं मा वाहनूं का फिटनेस सेंटर खोले गीन, अब 4 नया फिटनेस सेंटर खोन्नौ भारत सरकारै स्वीकृति लिये जांणी च.

देहरादून मा देशै 5वीं साइंस सिटी: देहरादून का झाझरा मा देशै 5वीं साइंस सिटी (Fifth science city in dehradun) बणणी च. ये प्रोजेक्ट का निर्माण थै लेकी सरकार न पैली किस्तै 15 करोड़ै धनराशि आवंटित करेली. राज्य सरकार बटी बजट रिलीज होंण का बाद तुरंत ही या कु निर्माण शुरू कर दिये जालू. या साइंस सिटी 172 करोड़ै लागत से बणनी च. यख पर अभी विज्ञान धाम का रूप मा रीजनल साइंस सेंटर स्थापित च, जु जल्द ही साइंस सिटी कु रूप ल्यालू.

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.

उत्तराखंड ऐ सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरा (PM Modi may soon visit Uttarakhand) पर ए सकदन. जानकारी च कि पीएम मोदी बदरीनाथ और केदारनाथ धाम (Badrinath and Kedarnath Dham) का कपाट बंद होंण से पैली यख ऐ सकदन. पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा थै देखी बदरीनाथ और केदारनाथ धाम मा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाऊं थै चाक-चौबंद कन्न मा लग गी. यां कु थै लेकी पुलिस कर्मियूं की छुट्टी पर रद्द करे गीन.

चारधामूं का कपाट बंद हौंणै तिथि घोषित: उत्तराखंड का चारधामूं का कपाट बंद हौंणै तिथि घोषित ह्वे गी. केदारनाथ धाम का कपाट दीपावली का बाद भैय्या दूज का दिन 27 अक्टूबर सुबेर 8 बजी शीतकालौ थै बंद किये जाला. बदरीनाथ धाम का कपाट 19 नवंबरौ बंद होला. जबकि गंगोत्री धाम का कपाट 26 अक्टूबरौ और यमुनोत्री धाम का कपाट 27 अक्टूबरौ शीतकालौ बंद किये जाला.

ध्यान गुफा की बुकिंग अक्तूबर तक फुल: केदारनाथ धाम स्थित ध्यान गुफा मा आगामी अक्तूबर तक गढ़वाल मंडल विकास निगमै बुकिंग फुल ह्वे गीन. यात्राकाल मा मई से सितंबर तक अभी तक ध्यान गुफा मा 43 श्रद्घालुऊं न योग साधना करी. केदारपुरी मा भी द्वी और गुफा बणये गीन, ज्या मा से एकौ संचालन किये जांणू च. गढ़वाल मंडल विकास निगम न बथै मई मा 14, जून मा 8, जुलाई मा 8, अगस्त मा 6 और सितंबर मा अभी तक 7 यात्री ध्यान गुफा पौंछिन.