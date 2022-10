उत्तराखंड ऐ सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरा (PM Modi may soon visit Uttarakhand) पर ए सकदन. जानकारी च कि पीएम मोदी बदरीनाथ और केदारनाथ धाम (Badrinath and Kedarnath Dham) का कपाट बंद होंण से पैली यख ऐ सकदन. पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा थै देखी बदरीनाथ और केदारनाथ धाम मा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाऊं थै चाक-चौबंद कन्न मा लग गी. यां कु थै लेकी पुलिस कर्मियूं की छुट्टी पर रद्द करे गीन.

चारधामूं का कपाट बंद हौंणै तिथि घोषित: उत्तराखंड का चारधामूं का कपाट बंद हौंणै तिथि घोषित ह्वे गी. केदारनाथ धाम का कपाट दीपावली का बाद भैय्या दूज का दिन 27 अक्टूबर सुबेर 8 बजी शीतकालौ थै बंद किये जाला. बदरीनाथ धाम का कपाट 19 नवंबरौ बंद होला. जबकि गंगोत्री धाम का कपाट 26 अक्टूबरौ और यमुनोत्री धाम का कपाट 27 अक्टूबरौ शीतकालौ बंद किये जाला.

हेमकुंड साहिब का कपाट बंद: हेमकुंड साहिब (Gurudwara Shri Hemkund Sahib) का कपाट आज दिन मा एक बजी शीतकालौ बंद ह्वे गीन. कपाट बंद होणौ प्रक्रिया सुबेर बटी ही शुरू ह्वे गी छै. सुबेर 10 बजी पैली अरदास ह्वे. यां का बाद 1.25 बजी तक सुखमणि पाठ और शब्द कीर्तन ह्वे. यां का बाद रागी जत्था न दरबार हॉल मा गुरबाणी कीर्तन करी. ज्या का बाद बैंड-बाजों की धुन पर पंच प्यारों की अगुवाई मा हेमकुंड साहिब का कपाट बंद करे गीन.

उत्तरकाशी मा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी : उत्तरकाशी एवलॉन्च हादसा का बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी च. अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन मा 13 पर्वतारोहियूं थै बचये गी, जबकि 27 लोखूं का शव बरामद करे गीन. : उत्तरकाशी एवलॉन्च हादसा मा अभी भी द्वी लोग लापता छन, जौं कु रेस्क्यू ऑपरेशन चलये जांणू च. यख खराब मौसम का कारण हेलीकॉप्टरै लैंडिंग कन्न मा मुश्किल होंणी च, ज्या का कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बार-बार बाधित होंणू च.

सौरभ बहुगुणा हत्या साजिश मामला मा 4 गिरफ्तार: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचण वाला चार आरोपियूं थै पुलिस न गिरफ्तार करेली. आरोपी हीरा सिंह न सौरभ बहुगुणा की हत्या करौणौ 20 लाखै सुपारी दिनी छै. ज्या मा से हीरा सिंह न पांच लाख सत्तर हजार रुपए एडवांस भी दिनी छा. पुलिस न आरोपियूं बटी दो लाख सत्तर हजार रुपया भी बरामद करीन. सितारगंज निवासी हीरा सिंह न अपणा साथी दगड़ि मिली हल्द्वानी जेल मा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणै हत्या का साजिश रची छै.

शांतिकुंज प्रमुख थै फसौंण मामला मा एक और गिरफ्तारी: अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार (Shantikunj Haridwar) का प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या (dr pranav pandya) थै झूठा केस मा फंसौण का मामला मा हरिद्वार पुलिस न एक और महिला थै गिरफ्तार करी. या महिला मूल रूप से छत्तीसगढ़ै रौंण वाली च. हरिद्वार पुलिस न ई महिला थै कर्नाटक बटी पकड़ी. ये पूरा मामला मा अब तक 6 गिरफ्तारी ह्वे गीन.

देहरादून मा देशै 5वीं साइंस सिटी: देहरादून का झाझरा मा देशै 5वीं साइंस सिटी (Fifth science city in dehradun) बणणी च. ये प्रोजेक्ट का निर्माण थै लेकी सरकार न पैली किस्तै 15 करोड़ै धनराशि आवंटित करेली. राज्य सरकार बटी बजट रिलीज होंण का बाद तुरंत ही या कु निर्माण शुरू कर दिये जालू. या साइंस सिटी 172 करोड़ै लागत से बणनी च. यख पर अभी विज्ञान धाम का रूप मा रीजनल साइंस सेंटर स्थापित च, जु जल्द ही साइंस सिटी कु रूप ल्यालू.

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.

ध्यान गुफा की बुकिंग अक्तूबर तक फुल: केदारनाथ धाम स्थित ध्यान गुफा मा आगामी अक्तूबर तक गढ़वाल मंडल विकास निगमै बुकिंग फुल ह्वे गीन. यात्राकाल मा मई से सितंबर तक अभी तक ध्यान गुफा मा 43 श्रद्घालुऊं न योग साधना करी. केदारपुरी मा भी द्वी और गुफा बणये गीन, ज्या मा से एकौ संचालन किये जांणू च. गढ़वाल मंडल विकास निगम न बथै मई मा 14, जून मा 8, जुलाई मा 8, अगस्त मा 6 और सितंबर मा अभी तक 7 यात्री ध्यान गुफा पौंछिन.