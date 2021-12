देहरादूनः बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य (attack on yashpal arya in bajpur) और संजीव आर्य के काफिला को रोककर अभद्रता करने के मामले में कांग्रेस में भारी आक्रोश है. कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. इतना ही नहीं मामले को लेकर कांग्रेस के नेता कल मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे. जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेसी शामिल होंगे.

जानिए क्या है मामलाः दरअसल, आज कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य (Former cabinet minister Yashpal Arya) को बाजपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी. दोपहर में जैसे ही कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का काफिला बाजपुर पहुंचा तो एक गुट ने उनका काफिला रोक दिया. इस दौरान दोनोंं पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कहासुनी देखते ही देखते धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई. बाद में बीच-बचाव करने के बाद दोनों पक्षों को अलग किया गया.

घटना के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य (Former cabinet minister Yashpal Arya) अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे. जहां उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. यशपाल आर्य कोतवाली में ही धरने पर बैठ गए. बताया जा रहा है कि हमलावर काले झंडों के साथ लाठी-डंडों से लैस होकर आए थे. घटना में यशपाल आर्य समर्थक नवदीप कंग समेत अन्य लोग चोटिल (fight with supporters of yashpal arya) हुए हैं. लेवड़ा पुल के पास श्मशान घाट के सामने ये घटना हुई है.

वहीं, इस घटना के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भारी आक्रोश है. अब घटना को लेकर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने का एलान (uttarakhand congress will protest in cm residence) किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Congress state president Ganesh Godiyal) ने पूर्व मंत्री यशपाल आर्य (former cabinet minister yashpal arya attack case) एवं विधायक संजीव आर्य (attack on mla sanjeev arya) पर हमले का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया है. साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.