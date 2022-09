भू-कानून समिति न सीएम धामी थै सौंपी रिपोर्ट: उत्तराखंड मा भू-कानून (Uttarakhand Land Law) थै लेकी बणई कमेटी न मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थै अपणी रिपोर्ट सौंपेली. समिति की या रिपोर्ट लगभग 80 पन्नों की च. सीएम न रिपोर्ट मिन्ना बाद बोली भू-कानून से संबंधित सभी पक्षूं की राय लेकी हम प्रदेश का विकास व प्रदेशवासियूं का कल्याण थै निर्णय लेला. समिति न प्रदेश हित मा निवेशै संभावनाओं और भूमि का अनियंत्रित क्रय-विक्रय का बीच संतुलन स्थापित कन्नौ अपणी 23 संस्तुति सरकार थै दिनीन.

खुमाड़ का शहीदूं थै CM धामी न करी नमन: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा का खुमाड़ गौं पौंछिन. यख सीएम धामी न शहीद स्वतंत्रता सेनानियूं थै नमन करी. ये दौरान सीएम धामी न एक जनसभा थै भी संबोधित करी. ये दौरान सीएम धामी न बोली हमरी सरकार न उत्तराखंड थै श्रेष्ठ राज्य बणौनौ विकल्प रहित संकल्प लिन्यू च. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न या बात केदारनाथ मा बोली छै. ऊंन बोली औंण वालू दशक उत्तराखंडौ होलू.

फिर खुलली कर्मकार कल्याण बोर्डै फाइल: धामी सरकार एक बार फिर से कर्मकार कल्याण बोर्डै फाइल खोन्न वाली च. अबरी बोर्ड मा खरीद मामलै दोबारा जांच किये जाली. मामला मा राज्य सरकार 2017 से 2022 तकै सभी खरीदूं की ऑडिट करौणै तैयारी कन्नी च. ये दौरान हरक सिंह रावत ये विभाग की मंत्री छा. जानकारी का अनुसार ईं जांच से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावतै घेराबंदी की तैयारी किये जांणी च

धामी कैबिनेट विस्तारै चर्चा शुरू: उत्तराखंड भाजपा मा प्रदेश अध्यक्ष बदलना बाद अब मंत्रिमंडल विस्तारै चर्चा शुरू ह्वे गीन. फिलहाल धामी मंत्रिमंडल मा मंत्रियूं का तीन पद खाली छन. प्रदेश मा नई सरकार का गठन का बाद से मणै जांणू छौ कि मदन कौशिक थै संगठनै जिम्मेदारी से मुक्त करी उंथै सरकार मा जगह दिये जै सकदी, अब उंका संगठन से मुक्त होंणा बाद या चर्चा फिर से तेज ह्वे गी.

कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज : 7 सितंबर बटी कांग्रेसै भारत जोड़ो यात्रा शुरू होंण वाली च. ज्या की तैयारी जोरों-शोरों से चन्नी छन. भारत जोड़ो यात्रा मा उत्तराखंड का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल थै यात्रा कु आयोजक बणये गी. उत्तराखंड कांग्रेस का 6 नेता ईं यात्रा मा स्थाई तौर पर शामिल होला. ज्या का कारण पार्टी ई यात्रा थै लेकी खासी एक्टिव नजर औंणी च.

भर्ती घोटालों का खिलाफ बेरोजगारुं कु हल्ला बोल: उत्तराखंड मा यूकेएसएसएससी और विधानसभा बैक डोर भर्ती का मामलौ थै लेकी युवाओं मा आक्रोश च. युवा जगह-जगह यूं मामलों मा कार्रवाई और सीबीआई जांचै मांग (Youth is demanding CBI investigation) थै लेकी प्रदर्शन कन्ना छन. आज चमोली और ऋषिकेश मा युवाओं न सड़क पर उतरी ये मामला मा हल्ला बोली. चमोली मुख्यालय मा बेरोजगार युवाओं न सैकड़ों की संख्या मा एक विशाल रैली (Youth took out rally in Chamoli) निकाली. ऋषिकेश मा युवाओं न त्रिवेणी घाट पर जमा ह्ववे की सामूहिक रूप से अपणी डिग्री जलैन..

हरिद्वार का पंचायत चुनाव कु ऐलान: हरिद्वार का पंचायत चुनाव कु ऐलान ह्वे गी. हरिद्वार पंचायत चुनाव 26 सितंबरौ होला. 28 सितंबरौ पंचायत चुनाव की मतगणना होली. हरिद्वार जिला मा एक चरण मा ही पंचायत चुनाव संपन्न करये जाला. जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे (Haridwar DM Vinay Shankar Pandey)न बथै 6 से 8 सितंबर तक पंचायत चुनाव का नामांकन होला. 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होली. 12 सितंबर नामांकन वापस लेणौ तिथि होली. 13 सितंबरौ प्रतीकों कु आवंटन होलू.

41 शिक्षकूं थै मिली शैलेश मटियानी अवॉर्ड: उत्तराखंड मा शिक्षा का क्षेत्र मा बेहतर काम कन्न वाला 14 शिक्षक और शिक्षिकाऊं थै शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से नवजे गी. राज्यपाल गुरजीत सिंह न यूं सब्यूं थै प्रशस्ति पत्र देकी सम्मानित करी. यां का अलावा बागेश्वर मा 5 स्कूलू थै दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार भी दिये गी. बागेश्वर जिला मा 17 उत्कृष्ट शिक्षकूं थै भी सम्मानित करे गी.

वन दारोगा भर्ती मामला मा द्वी आरोपी गिरफ्तार: वन दारोगा भर्ती मामला मा एसटीएफ न कार्रवाई (STF action in forest inspector recruitment case) करी. एसटीएफ न वन दारोगा भर्ती मामला मा द्वी आरोपियूं की गिरफ्तारी (Two arrested in Forest Inspector recruitment case) करी. छात्रूं का बयानूं का आधार पर हरिद्वार का लक्सर और खानपुर बटी यू छात्रूं थै गिरफ्तार(Two arrested in Forest Inspector recruitment case) करे गी. अबी ये मामला मा कई और छात्रूं से पूछताछ होंण बाकी च. ज्या का बाद वन दारोगा भर्ती मामला मा कई और छात्रूं की परेशानी बढ़ सकदी.

उत्तराखंड मा फिर बढ़ी कोरोना: उत्तराखंड मां एक बार फिर से कोरोना का मामलौ मा बढौतरी होंणी च. ज्या का कारण सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिंतित छन. आज प्रदेश मा कोरोना का 50 नया मामला समणि ऐनी, ज्या का बाद प्रदेश मा कोरोना संक्रमितू की संख्या 103, 487 ह्वे गी, जबकि यां से मन्न वालौ की संख्या 322 च.