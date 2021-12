उत्तराखंड मा कोरोना की रफ्तार: उत्तराखंड मां से कोरोना का मामलौ मा बढ़ौतरी होंणी च. आज प्रदेश मा कोरोना का 20 नया मामला समणि ऐनी. अबी तक प्रदेश मा कोरोना संक्रमितूं की संख्या 3,44,553 च. जबकि यां से मन्न वालौ की संख्या 7413 ह्वे गी. प्रदेश मा कोरोना संक्रमित मरीजुं की रिकवरी रेट 96.01% च.

अल्मोड़ा मा आजीविका महोत्सव: अल्मोड़ा मा आज आजीविका महोत्सव कु आयोजन करे गी. सीएम धामी न यां की शुरूआत करी. आजीविका महोत्सव मा किसानूं, पशुपालकूं, व्यवसायियूं, और पर्यटन व्यवसाय से जुड़्या लोखूं थै विशेष कार्यक्रम कु आयोजन किये जांणू च. आज यख सीएम धामी न हवालबाग मा स्थापित रूरल बिजनेस इन्क्यूवेटर (आरबीआई) कु उद्घाटन भी करी.

70 एलईडी रथूं थै हरी झंडी: विधानसभा चुनाव 2022 थै लेकी भाजपा न शुक्रवारौ गढ़वाल क्षेत्र मा 70 एलईडी रथूं थै हरी झंडी दिखै की रवाना करी. रथूं का रवाना होंण से पैली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक न पैली पूजा-अर्चना करी, जैका बाद ऊन रथूं थै हरी झंडी दिखै. यूं रथूं का जरिया भाजपा सरकार जनता तक अपनी उपलब्धियां पौंछली. यां का अलावा ये रथ मा पार्टी संकल्प पत्र थै मत पेटी भी लगई छन, ज्या मा लोग अपणा सुझाव दे सकदन

जेपी नड्डा कु हरिद्वार दौरा: बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 दिसंबरौ उत्तराखंड दौरा पर राला. जेपी नड्डा हरिद्वार बटी विजय संकल्प यात्रा कु शंखनाद करला. संकल्प यात्रा गढ़वाल का विभिन्न विधानसभा क्षेत्रूं मा जाली. उधर, कुमाऊं मा अनुराग ठाकुर विजय संकल्प यात्रा थै हरी झंडी दिखाला. बीजेपी न भी इं संकल्प यात्रा की सभी तैयारी पूरी करेनी. संकल्प यात्रा थै लेकी बीजेपी कार्यकर्ताऊं मा काफी उत्साह च.

तीन दिवसीय धर्म संसद कु शुभारंभ: हरिद्वार मा वेद निकेतन धाम (Veda Niketan Dham) मा तीन दिवसीय धर्म संसद कु शुभारंभ (dharm sansad inaugurated) ह्वे. जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरि की देखरेख मा धर्म संसद कु शुभारंभ ह्वे. धर्म संसद मा सैकड़ों की तादाद मा संत और आम लोग शामिल रैन. तीसरा दिन धर्म संसद एक आदेश जारी करली, जै थै केंद्र सरकार थै भेजे जालू.

अंकुश मिश्रा देश का सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप: उत्तराखंड पुलिस का सीओ साइबर अंकुश मिश्रा थै देश का सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप अवॉर्ड से सम्मानित करे गी. डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया न नई दिल्ली मा 16वु डीसीएसआई एक्सीलेंस अवॉर्ड 2021 कु आयोजन करी. यां मा उत्तराखंड पुलिस का साइबर सीओ अंकुश मिश्रा थै Best Cyber Cops 2021 कु अवॉर्ड दिये गी. डीसीएसआई एक्सीलेंस अवॉर्ड 2021 मा देश का तीन साइबर कॉप थै चुणै गी. ज्या मा दूसरा नंबर पर कर्नाटक पुलिस और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश पुलिस कु नौ शामलि करे गी.

बेरोजगारुं कु मुख्यमंत्री आवास कूच: उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल और दारोगा भर्ती (Uttarakhand Police Constable and sub inspector Recruitment) की विज्ञप्ति जारी न होंण से नाराज देवभूमि बेरोजगार मंच (Devbhoomi berojgar manch) का बैनर का तौल आज बेरोजगारुं न मुख्यमंत्री आवास कूच करी. (Unemployed marched to CM residence). पुलिस न यू प्रदर्शनकारियूं थै न्यू कैंट रोड स्थित हाथीबड़कला मा बैरिकेडिंग लगै की रोकी. ज्यां का बाद प्रदर्शनकारियूं और पुलिस का बीच तीखी नोकझोंक भी ह्वे.यू सबी बेरोजगारुं न सरकार से पुलिस कॉन्स्टेबल और दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी कन्नै मांग करी.

अधर मा लटकी ग्रेड-पे और नई पुलिस भर्ती कु मामला: मुख्यमंत्री की घोषणा का डेढ़ मैना बाद भी आज तक पुलिस ग्रेड पे और नई पुलिस भर्ती थै लेकी न क्वी शासनादेश जारी ह्वे, न ही क्वी विज्ञप्ति निकली.जै का कारण यां से प्रभावित होंणा वाला सैकड़ू पुलिसकर्मियूं मा आक्रोश च. प्रदेश मा अब जल्द ही चुनाव आचार संहिता लग सकदी, ज्या का कारण ग्रेड-पे और पुलिस नई भर्ती कु गणित बिगड़ सकदू, जै थै देखी औंण वाला समय मा प्रभावित सैकड़ू पुलिसकर्मियूं एक बार फिर से आंदोलन कर सकदन.

राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिपै तैयारी तेज: फरवरी मैना मा औली मा राष्ट्रीय एवं जूनियर स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित किये जाली. या प्रतियोगिता 7 फरवरी से नौ फरवरी तक चलली. ई प्रतियोगिता थै लेकी आजकल औली मा तैयारी शुरू ह्ववे गीन. चैंपियनशिप थै लेकी आजकल औली मा स्कीइंग स्लोप थै ठीक किये जांणू च. दगड़ा मा ही कृत्रिम बर्फ बणौण वाली मशीनूं कु भी ट्रायल किये जांणू च. यां का अलावा रोपवे, चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट सहित दूसरी मशीनूं थै भी दुरुस्त किये जांणू च.

खानपुर पौंछिन सुरेश रैना: आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना खानपुर पौंछिन. सुरेश रैना हेलीकॉप्टर से महाराणा प्रताप कॉलेज ढंढेरा हेलीपैड पर उतरीन. यख स्थानीय लोखूं न ऊंकु जोरदार स्वागत करी. यां का बाद सुरेश रैना न दल्लावाला मा जनता से मुलाकात करी. ये दौरान सुरेश रैना थै देखणौ बड़ी संख्या मा लोखूं की भीड़ जमा ह्वे. सुरेश रैना न खानपुर विधानसभा मा एक रोड शो भी करी.