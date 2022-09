देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हर गतिविधि पर प्रदेशभर के युवाओं की नजर है. यूकेएसएसएससी पेपर लीक (UKSSSC Paper Leak) मामले में लखनऊ की आरएमएस सॉल्यूशंस कंपनी की भूमिका रही थी. आयोग के साथ लंबे समय से परीक्षाओं को लेकर काम कर रही कंपनी ने भारी अनियमितता बरती थी. ऐसे में अब कंपनी को ब्लैक लिस्ट (Lucknow RMS Solutions Blacklist) किया जा रहा है. साथ ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

दरअसल, लखनऊ स्थित आउटसोर्सिंग एजेंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस लंबे समय से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ परीक्षाओं को लेकर काम कर रही है. इतना ही नहीं तमाम खामियों के बावजूद भी कंपनी को काम दिया जा रहा था. एसटीएफ ने पेपर लीक जांच में इस कंपनी के कई कर्मचारियों और मालिक को गिरफ्तार किया था. अब इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए नोटिस भेजा गया है. जल्द ही इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.

RMS कंपनी को कारण बताओ नोटिस.

साथ ही कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice for Blacklisting RMS Solutions) जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कंपनी को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल (Outsource Agencies will Be Blacklist) करना है. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि कंपनी को इस बाबत कुछ नहीं कहना है और आयोग अपने अनुसार कार्रवाई करेगा.

बाहरी व्यक्तियों के लिए आयोग परिसर प्रतिबंधित: यूकेएसएसएससी सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ईटीवी भारत से खास बातचीत में कह चुके हैं कि उन्होंने ज्वॉइनिंग के साथ ही आयोग में कई बदलाव शुरू कर दिए हैं. जैसे कि आयोग परिसर में सभी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. उनके मुताबिक, आयोग एक प्रतिष्ठित संस्था है और यहां पर किसी का भी बिना काम चले आना अवांछनीय है. यही बाद में आयोग के लिए मुसीबत का सबब बनता है. फिलहाल, आयोग परिसर को बाहरी व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

UKSSSC पेपर लीक मामले में 32 आरोपी गिरफ्तारः गौर हो कि बीती 24 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था. इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ की टीम 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिनमें परीक्षा करवाने वाली कंपनी के टेक्निकल स्टाफ, आयोग के होमगार्ड, कोचिंग संचालक, कुछ मुन्नाभाई, सचिवालय में तैनात अपर सचिव, जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत कई लोग शामिल हैं.

सचिव संतोष बडोनी सस्पेंडः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले (UKSSSC Paper Leak) में सरकार ने पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव संतोष बडोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (Secretary Santosh Badoni Suspend) कर दिया गया है. बता दें कि कांग्रेस ने UKSSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग की है.