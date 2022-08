विकासनगर: सहसपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए दो अभियुक्तों को चरस एवं स्मैक के साथ गिरफ्तार (Two smugglers arrested in Vikasnagar) किया है. दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 253 ग्राम चरस एवं 5 ग्राम स्मैक बरामद (Charas and smack recovered from smugglers in Vikasnagar) की गई है. दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

सहसपुर थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष सहसपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया. जिसके बाद गठित पुलिस टीम को क्षेत्र में रवाना किया गया. टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाहरुख उर्फ राजा को कुशालपुर तथा अभियुक्त इकरार को पीर बाबा मजार धर्मा वाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया.

दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 253 ग्राम चरस एवं 5 ग्राम स्मैक बरामद की गई. थानाध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया. दोनों को न्यायालय पेश किया गया. उन्होंने बताया गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख उर्फ राजा और इकरार, सहसपुर थाना क्षेत्र के कुशालपुर के रहने वाले हैं.