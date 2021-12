देहरादून: उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय (Uttarakhand Police Headquarters) में 'स्मार्ट पुलिसिंग' की थीम पर दो दिवसीय पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (Police Officers Conference) का आयोजन किया. इसमें मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू (Chief Secretary Dr. SS Sandhu) और उत्तराखंड पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शमिल हुए. सम्मेलन की शुरुआत में विधायक हरबंश कपूर के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन धारण कर किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी.

मुख्य सचिव ने कहा कि देश और प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम (cyber crime in uttarakhand) के मामलों को देखते हुए भारत के बेस्ट आईआईटी के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Establishment of Center of Excellence) बनाया जाएगा, जिसमें आईआईटी के बेस्ट छात्रों के साथ सामंजस्य बनाकर साइबर अपराधियों से निपटने का प्रयास किया जाएगा. इसका खर्च शासन की तरफ से जारी किया जाएगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी.

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने काफी प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस एवं आईआईटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट (Computer Science Department of IIT) साइबर क्राइम को रोकने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा. उत्तराखंड पर्यटकों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है. ऐसे में पुलिस कर्मियों को चाहिए कि वे भी ऐसा व्यवहार रखें, ताकि पर्यटकों को पुलिस को देखकर विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो.

इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार (DGP Ashok Kumar) ने कहा कि दो दिन तक पुलिसिंग में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले देश में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग (smart policing) पर जोर दिया था, जिसके चलते पुलिसिंग को आधुनिक करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.

डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने इन 20 वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए हैं. संवेदनशील पुलिसिंग की ओर भी काफी काम हुआ है लेकिन अभी भी हमें काफी कुछ हासिल करना बाकी है. हमें उत्तराखंड पुलिस को देश की सर्वोत्तम पुलिस बनाना है. स्मार्ट पुलिसिंग के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप Moving Towards SMART Policing की थीम पर उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशनल, प्रशासनिक और माडर्नाइजेशन के स्तर को बढ़ाने, साथ ही उसे और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है.

इन मुद्दों पर की गई चर्चा