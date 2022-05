देहरादून: चारधाम यात्रा में कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीनकार्ड 18 अप्रैल से बनने शुरू हो गए थे. जिसके बाद ग्रीन कार्ड काफी तेजी से बनने शुरू हो गए थे. अब तक 14200 से अधिक ग्रीन कार्ड (Transport Department has made more than 14200 green cards) बन चुके हैं. वहीं, दूसरी ओर चारधाम में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की गाड़ियों की चेकिंग भी परिवहन विभाग लगातार कर रहा है. परिवहन विभाग अस्थाई चेकपोस्ट ऋषिकेश, गंगोत्री रोड पर भद्रकाली और बदरीनाथ रोड पर तपोवन ब्रह्मपुरी में गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है. इसमें अब तक कुल 1750 गाड़ियों की चालान (Transport department took action to drive 1750 vehicles ) कार्रवाई की जा चुकी है. 65 से अधिक गाड़ियों को सीज किया जा चुका है.

आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान परिवहन विभाग लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है. जिसके लिए मोबाइल यूनिट चल रही है. यात्रा मार्ग पर 5 गाड़ियां लगी हुई हैं. इंटरसेप्टर ने अब तक करीब 1300 से ज्यादा चलानी कार्रवाई की है. 50 से अधिक गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं. इसके साथ-साथ परिवहन विभाग ने अस्थाई चेक पोस्ट भी बनाई हैं. इन अस्थाई चेक पोस्ट पर भी गाड़ियां चेक की जा रही हैं. अस्थाई चेकपोस्ट में अब तक 450 से अधिक चलानी कार्रवाई की जा चुकी हैं. 15 से अधिक गाड़ियां सीज की गई हैं.

चारधाम यात्रा में एक्शन में परिवहन विभाग

पढे़ं- Thomas Cup: PM मोदी ने लक्ष्य सेन से की बात, मांगी अल्मोड़ा की बाल मिठाई, जानें खासियत

आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कल शाम तक 14200 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं. अधिकतर ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, इसलिए प्रतिदिन ग्रीन कार्ड कम बन रहे हैं. परिवहन विभाग ने इस बार ग्रीन कार्ड पूरी यात्रा के लिए बनाया है. इसके साथ ही परिवहन विभाग ने यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो. इसके लिए परिवहन विभाग का एक विशेष दल सोनप्रयाग में लगा हुआ है. सोनप्रयाग में शटल सेवा के द्वारा यात्रियों को गौरीकुंड तक भेजा जा रहा है.