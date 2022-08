देहरादून: उत्तराखंड की पहली ट्रांस वुमन अदिति शर्मा की ओर से देहरादून नगर निगम सभागार में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया. महोत्सव में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर्स ने भाग लिया. इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर शानदार प्रस्तुतियां भी दी. उन्होंने सरकार के सामने अपनी समस्याएं भी रखीं.

दरअसल, देहरादून नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) सभागार में एलजीबीटीक्यू (Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender) की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम (Krishna Janmotsav of Transgender) आयोजित किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे. एलजीबीटी कम्युनिटी पर रिसर्च (Research on LGBT Community) कर रहीं शबाना आजमी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहीं. इस दौरान शबाना आजमी ने कहा कि वो साल 2018 से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हैं. सरकार को इनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रांसजेंटर भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं.

देहरादून में ट्रांसजेंडर्स ने मनाया कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव.

कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव (Sri Krishna Janmashtami) के आयोजक उत्तराखंड की पहली ट्रांस वुमन अदिति शर्मा (Uttarakhand first Trans woman Aditi Sharma) का कहना है कि यह कार्यक्रम जनता के सहयोग से ही हो पाया है. इस कार्यक्रम का मकसद ट्रांसजेंडर को खुलकर अपनी बात रखने व सामाजिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करना है. अदिति शर्मा ने सरकार की ट्रांसजेंडर्स के प्रति बेरुखी पर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि सरकार को आगे आकर ट्रांसजेंडर की सुध लेनी चाहिए.

भारत में एलजीबीटीक्यू कानून पर पीएम मोदी का जताया आभारः वहीं, ट्रांसजेंडर्स ने इस दौरान अपनी समस्याएं उठाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में ट्रांसजेंडर्स की भूमिकाएं भी सुनिश्चित होनी चाहिए. साथ भी उम्मीद जताई कि धामी सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी. वहीं, अदिति शर्मा ने भारत में एलजीबीटीक्यू कानून (LGBTQ Laws in India) लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.