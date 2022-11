देहरादून: छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन आंदोलनरत हैं. बीते कुछ दिनों से छात्र डीएवी पीजी कॉलेज में भूख हड़ताल (Students on hunger strike in DAV PG College) पर बैठे हुए थे. इसी कड़ी में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग (Demand for holding student union elections) को लेकर छात्र मनमोहन रावत सर्वे चौक स्थित टावर (students climb on mobile tower in dehradun) पर चढ़ गया. मोबाइल टावर पर चढ़े छात्र ने देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराये जाने की मांग की है.

पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े छात्र ने आत्मदाह की चेतावनी दी है. छात्र की इस हरकत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराने में आनाकानी कर रही है. छात्र मनमोहन रावत ने कहा छात्र हितों को देखते हुए सरकार छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर गंभीरता से नहीं ले रही है. अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो वो कड़ा कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे.

छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े छात्र

छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की थी. मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दिवाली के बाद प्रदेश के कुलपतियों के साथ बैठक की जाएगी और जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि तय की जाएगी, लेकिन अभी तक चुनाव की कोई तिथि तय नहीं हुई है. वहीं, छात्रों ने आरोप लगाया है कि छात्रों को सरकार भ्रमित कर रही है. यही नहीं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की भी तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन अन्य महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. जिससे कि छात्रों में भारी आक्रोश है.

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं. वहीं मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के बीच वार्ता जारी है.