मसूरी: नगर पालिका परिषद द्वारा शहीद स्थल पर किये जा रहे अवैध निर्माण (Illegal construction at Mussoorie martyr place ) का राज्य आंदोलनकारी विरोध(protest of state agitators in Mussoorie) कर रहे हैं. राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर बैठककर इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की. इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने पालिका प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. मसूरी में बड़े स्तर पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जिम्मेदार सहायक अभिंयता सुधीर गुप्ता के निलंबन (Demand for suspension of AE Sudhir Gupta) की मांग भी राज्य आंदोलकारियों ने की है.

राज्य आंदोलनकारियों ने कहा पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर शहीदों का अपमान कर रहे हैं. शहीद स्थल से सटाकर कैफेटेरिया का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य आंदोलनों से बना है. 6 लोगों ने इसके लिए शहादत दी है, मगर पालिका अध्यक्ष हिटलर शाही का नमूना देते हुए शहीदों का अपमान कर रहे हैं. जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पढे़ं- उत्तराखंड में भालू की जुबान पर चढ़ा मुर्गे मछलियों का स्वाद, बार-बार पहुंच रहा मटन शॉप

उन्होंने कहा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा स्वयं जिला अधिकारी और उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सोनिका सिंह को राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को देखते हुए तत्काल शहीद स्थल से सटाकर किये जा रहे निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी.

पढे़ं- मैन वर्सेज वाइल्ड पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का अजीब बयान, 'अंधेरे में घर से बाहर न निकलें'

मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी राज्य आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए कहा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा शहीद स्थल एक मंदिर का स्वरूप है, उससे छेड़छाड़ की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.