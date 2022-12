देहरादून: आज देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड (IMA Passing Out Parade) हुई. पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 सैन्य ऑफिसर मिले. उत्तराखंड के 29 जेंटलमैन कैडेट पास आउट (29 Gentleman Cadets pass out from Uttarakhand) होकर सेना में अफसर बने हैं. श्रीनगर निवासी अरुण पुरोहित भी इन्हीं में से एक हैं.

अरुण पुरोहित ने पूरी की पिता की हसरत,

पासिंग आउट परेड के बाद अरुण पुरोहित सेना में लेफ्टिनेंट (Arun Purohit at the passing out parade) बने हैं. सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अरुण पुरोहित ने माता पिता की चाहत को पूरा किया है. अरुण पुरोहित के सेना की पिपिंग सेरेमनी के बाद अरुण के परिजन काफी खुश नजर आये. अरुण पुरोहित के पिता भी वर्षों तक 2nd गढ़वाल रेजीमेंट में सेवा करने के बाद रिटायर्ड हुए.

इस मौके पर अरुण के पिता ने कहा जीवन में एक सैन्य अफसर बनने का सपना था, जिसे बेटे ने पूरा किया है. आज पूरा परिवार हर्षोल्लास के साथ गौरवान्वित है. अरुण पुरोहित के चाचा का कहना है कि जीवन में एक सपना था कि हमें भी कभी पीपिंग सेरेमनी में जाने का मौका मिले, जिसे आज भतीजे ने पूरा किया है. जीवन की हसरत पूरी हो गई है. बेटे के कंधों पर राष्ट्र सेवा के स्टार देखकर खुशी बयां नहीं हो रही है, मन भावुक है. उत्तराखंड की पहचान में बेटा देश सेवा के जीवन को आगे बढ़ाने जा रहा है.

लेफ्टिनेंट बने अरुण पुरोहित का मानना है आज जो भी कुछ ईश्वर से मिला है माता पिता के संस्कार और उनकी राष्ट्र भावना की वजह से मिला है. पिता हमेशा से ही सेना में रहते हुए देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं मानते हैं. यही बचपन से उनके दिमाग में था.एनडीए एग्जाम में सफल होने के बाद आईएमए एकेडमी में ट्रेनिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. आज सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मौका मिलने जा रहा है. जिसको देखते हुए पूरा परिवार काफी खुश है.