देहरादून: उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 20वीं उत्तराखण्ड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता (Uttarakhand State Senior Badminton Competition) का आज समापन हो गया. समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत (Rekha Arya in the closing program of State Senior Badminton Competition) की. इस अवसर पर खेल मंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया. साथ ही उन्होंने मौजूद सभी खिलाड़ियों को उनके भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा आज हमारे बच्चे खेल की विभिन्न विधाओं में सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेश के खिलाड़ी आज विश्व पटल पर राज्य एवं देश का नाम रोशन कर रहे हैं.

खेल मंत्री रेखा आर्य (Sports Minister Rekha Arya) ने कहा पहले लोग कहते थे कि 'खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब' और 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब', लेकिन अब यह धारणा बदल चुकी है. अब 'खेलोगे कूदोगे बनोगे तो नवाब' और 'पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब' की कहावत हो गई है. खेल मंत्री ने कहा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई गई है. खिलाड़ियों की सुविधा एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर खेल नीति में और सुधार किए जायेंगे.

स्टेट सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन.

साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के अन्तर्गत 8 से 14 वर्ष तक के लगभग चार हजार से अधिक खिलाड़ियों को 1500 की छात्रवृत्ति दी जाएगी. इस योजना से खेल विभाग द्वारा राज्य में खेल नर्सरी तैयार की जाएगी.

उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत योग्यता के आधार पर 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं (08 से 09 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 9 से 10 वर्ष के 25-25 खिलाड़ियों, 10 से 11 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी 12 से 13 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी) अर्थात् प्रतिवर्ष कुल 3900 खिलाड़ियों को 1500 प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान किये जाने की योजना है.

स्पोर्ट्स डेवेलपमेंट फंड के बारे मे खेल मंत्री ने कहा खेल विभाग कार्ययोजना पर काम कर रहा है. इसके बनने से हमारे विभिन्न खेलों के खिलाडियों को अपने खेल से सम्बंधित जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने मे मदद मिलेगी. खेल विभाग खिलाड़ियो के बेहतर भविष्य के लिये हर समय प्रतिबद्ध हैं. इस मौके पर खेल मंत्री ने यूएसबीए की अध्यक्ष अलकनंदा अशोक के साथ बैडमिंटन भी खेला .