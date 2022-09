मसूरीः देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास (Accident near Bhatta village) एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार (parked car was hit by speeding car) दी. टक्कर से सड़क किनारे खड़ी कार खाई में जा गिरी (car fell into ditch) और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, टक्कर लगने के बाद दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि दुर्घटना के समय खाई में गिरी कार के अंदर कोई नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची. मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह ने बताया कि देहरादून से मसूरी की ओर आ रही होंडा सिटी कार संख्या UP15 DF 2736 भट्टा गांव के पास मोड पर बेकाबू हो गई. वहीं, सड़क किनारे खड़ी बलेनो कार UK07 DB 9735 को जबरदस्त टक्कर मार दी. इससे कार सीधे खाई में जा गिरी और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई.

उन्होंने बताया कि होंडा सिटी कार शामली यूपी के निशांत मलिक पुत्र तेजवीर मलिक की है. जबकि क्षतिग्रस्त बलेनो कार अंशुल पुंडीर पुत्र राजेश पुंडीर देहरादून की है. मामले की जांच की जा रही है. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.