देहरादून: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के फिल्म 'सूर्यवंशी' बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है. रोहित शेट्टी के डॉयरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन और रणवीर सिंह भी अहम किरदार निभाया है. सभी 4000 स्क्रीन्स में 5 नवंबर को यह फिल्म रिलीज हो गई है.

रोहित शेट्टी की इस फिल्म को बनाने में 225 करोड़ रुपये लगे हैं. वहीं, पुलिसिया अंदाज में सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की तीसरी फिल्म है. इससे पहले इससे पहले की फिल्मों में सिंघम और सिंबा शामिल हैं. सूर्यवंशी की लीड कास्ट में अक्षय और कैटरीना तो हैं ही, साथ में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी उनका साथ निभाया है.

सूर्यवंशी के गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. बॉलीवुड फैन को अक्षय और कैटरीना को जोड़ी 11 साल बाद एक साथ में रोमांस करते दिखाई दे रही है. फिलहाल, बॉलीवुड लवर्स को यह मूवी काफी पसंद आ रही है. आप भी अगर बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं, तो आप नजदीकी मल्टीप्लेक्स पर ये फिल्म देख सकते हैं.

मल्टीप्लेक्स में देख सकते हैं फिल्म: देहरादून में आप SilverCity में ये फिल्म 10:00 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 1:45 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 9:00 PM और 10:00 PM बजे देख सकते हैं. PVR Pacific Mall में शो की टाइमिंग 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:05 PM, 1:05 PM, 2:05 PM, 3:10 PM, 4:10 PM, 5:10 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 8:15 PM, 9:20 PM और 10:20 PM बजे है.

हरिद्वार में आप Suncity Cinema में ये फिल्म 9:15 AM, 9:30 AM, 10:00 AM,12:20 PM,12:35 PM, 3:25 PM, 3:40 PM, 6:30 PM, 6:45 PM, 8:20 PM, 9:35 PM, 9:50 PM, Wave Cinemas में 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 12:05 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 6:30 PM, 7:00 PM बजे शो की टाइमिंग है.

नैनीताल में आप New Capitol Cinema में ये फिल्म देख सकते हैं. शो की टाइमिंग 10:40 AM, 1:20 PM, 4:00 PM, 6:50 PM, 9:30 PM है.

रुद्रपुर के Rave Miniplex Fun Cinema में 12:45 PM, 1:15 PM, 3:30 PM, 6:15 PM, 7:00 PM, 9:00 PM, 9:45 PM Wave Cinemas में 10:00 AM, 12:05 PM, 1:00 PM, 2:15 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM और Movie Time Cinemas में ये फिल्म 9:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 7:00 PM बजे देख सकते हैं.