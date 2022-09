मसूरी: सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने मसूरी विधायक व धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर (Serious allegations against Ganesh Joshi) आरोप लगाए हैं. उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मालदेवता आपदा के पीड़ितों की मदद और क्षेत्र का विकास ना किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री जोशी ने अपने खास आपदा पीड़ितों को ही आपदा राशि वितरित (Accused of cheating disaster victims) की है. जबकि कई लोग वंचित रह चुके हैं

मनीष गौनियाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तीसरी बाद मसूरी के विधायक चुने गए हैं. परंतु मसूरी क्षेत्र का विकास ना के बराबर हुआ है. मंत्री जोशी ने आपदा राशि बांटने में भी भेदभाव किया है. उन्होंने इस मामले में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है. मनीष गौनियाल ने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी का हाल बदहाल है. सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है.

समाजसेवी मनीष गौनियाल ने मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गंभीर आरोप.

ये भी पढ़ेंः खटीमा दौरे पर बोले मुख्य वन संरक्षक, मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं रोकना बड़ी चुनौती

मनीष ने कहा कि मंत्री भूल गए हैं कि उनको मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाकर मंत्री बनाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है. भर्ती घोटाले में सबसे ज्यादा भाजपा के नेता शामिल हैं जो आने वाले समय पर स्पष्ट हो जाएगा.