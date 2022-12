देहरादून: नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर (New Year in Uttarakhand) है. क्योंकि मौसम विभाग ने 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई (Snowfall in Uttarakhand) है. मौसम विभाग का पूर्वनुमान सही साबित हुआ तो पर्यटक नए साल बर्फ की फुहारों के बीच मनाएंगे (Snowfall likely on New Year) .

दरअसल, उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मैदान इलाके में जहां शीतलहर की चपेट में हैं तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की उम्मीद जताई है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले दो दिनों यानी 29 और 30 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन कारोबारी भी काफी मायूस थे, लेकिन मौसम विभाग ने अगले दो दिन जो बर्फबारी की संभावना जताई है, उसके बाद पर्यटक और कारोबारियों दोनों के चेहरे खिल गए हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 29 और 30 दिसंबर के प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. साथ ही उच्च हिमालई क्षेत्रों में भी बर्फबारी और बारिश की संभावना है. 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले दो दिन बारिश और बर्फबारी के आसार है.

वहीं, मौसम विभाग ने सड़कों पर चलने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि मैदानी इलाको में अगले दो दिन तक घना कोहरा रहेगा, जिस कारण सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम रहेगी.