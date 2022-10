ऋषिकेश: राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क (Rajaji Tiger Reserve Park) क्षेत्र अंतर्गत गौहरी रेंज में बाघ खाला के पास चंदन के तकरीबन दर्जन भर पेड़ों पर तस्करों ने आरी चला (Smugglers used saws on a dozen trees of sandalwood) दी गई. कई पेड़ों को तस्कर चोरी कर अपने साथ भी ले गए. सबूत के तौर पर कई कटे हुए पेड़ मौके पर भी छोड़ गए. मगर, पार्क प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी. मामला मीडिया के सामने आया तो पार्क प्रशासन के हाथ पैर फूल गए. मामले में अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.

राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क जहां पर बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता. वहीं, चंदन तस्करों ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र के बाघ खाला के पास रिजर्व पार्क के अंदर घुसकर चंदन के पेड़ों पर खुलेआम आरी चला दी. मौके पर चंदन के पेड़ों के कटने के सबूत मौजूद हैं. दर्जनों चंदन के पेड़ पार्क क्षेत्र के अंदर कटे हुए पड़े हैं. कई पेड़ों की डाट भी मौके पर मौजूद हैं. चंदन के दर्जनों पेड़ों को तस्कर काटकर अपने साथ ले गए. इतना सब कुछ होने के बावजूद पार्क प्रशासन तस्करों की इस कार्रवाई से बेखबर है.

तस्करों ने पार्क क्षेत्र के अधिकारियों की जंगलों में होने वाली गश्त की भी पोल खोल कर रख दी है. मामला मीडिया में पहुंचा तो पार्क प्रशासन के हाथ पैर अब फूले हुए नजर आ रहे हैं. राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गोहरी रेंजर मदन सिंह रावत ने बताया कि यह मामला मीडिया के माध्यम से ही उनके संज्ञान में आया है. मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सूत्रों का दावा है कि चंदन के पेड़ों पर तस्करों ने आरी आजकल में नहीं बल्कि दीपावली के त्योहार से पहले चलाई गई है.

ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पार्क प्रशासन क्या जंगलों के अंदर गश्त करने ही नहीं जाते? या फिर पार्क प्रशासन की मिलीभगत से ही तस्करों ने चंदन के पेड़ों पर एक के बाद एक आरी चलाई है. जानकारों के मुताबिक, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर एक चंदन के पेड़ की कीमत लाखों में है. ऐसे में तस्कर चंदन के पेड़ों को बेचकर रातों रात कैसे करोड़पति बन रहे हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है.