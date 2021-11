देहरादून: राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family and Health Survey) की रिपोर्ट अनुसार अब भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्याओं में इजाफा (increase in the number of women) हुआ है. बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर 1020 महिलाएं (1020 females per thousand males) हैं. भारत में महिलाओं की संख्या बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन इसी के साथ इस रिपोर्ट में कई ऐसे पहलू हैं, जो चिंता का विषय भी है.

नवजात लिंगानुपात में कमी: रिपोर्ट में बच्चों के जन्म का लिंगानुपात (sex ratio at birth) अभी भी 929 है, जिससे जाहिर होता है कि अब भी लोगों में लड़के की चाहत ज्यादा है. प्रति हजार नवजातों में लड़कियों की संख्या 929 ही है. हालांकि, सरकार की संख्ती की वजह से भ्रूण परीक्षण (embryo test) और भ्रूण हत्या (feticide) के मामलों में कमी आई है. सरकार ने बुधवार को जनसंख्या, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य के साथ-साथ 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2019-21 एनएफएचएस-5 के चरण दो के तहत प्रमुख संकेतकों की फैक्टशीट जारी की है.

इन राज्यों में किया गया सर्वे: स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली के एनसीटी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं.

उत्तराखंड में भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं: वहीं, बात अगर उत्तराखंड की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक यहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1016 है. इस रिपोर्ट में प्रदेश में महिलाओं की सारक्षता दर में सुधार देखा जा रहा है. एनएचएफएस 2015-16 में सारक्षता दर 76.5 के अपेक्षा NFHS-5(2020-21) में बढ़कर 79.8 हुई है. वहीं, महिलाओं के प्रजनन दर में कमी आई है. जो 2.1 से घटकर 1.9 हो गई है. वहीं, वनजात मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है. 2015-16 के रिपोर्ट के अपेक्षा 2020-21 में मृत्यु दर 27.9 से बढ़कर 32.4 हो गई है.

शिशु मृत्युदर दर में कमी: जबकि 5 वर्ष तक के शिशु मृत्यु दर में गिरावट (decrease in infant mortality rate) आई है. 2015-16 में शिशु मृत्यु दर 47 फीसदी थी. जो 2020-21 में घटकर 45.6 फीसदी हो गई है. वहीं, अब अस्पतालों में महिलाएं प्रसव के लिए ज्यादा पहुंच रही है. रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव 2015-16 में 68.6 फीसदी से बढ़कर 83.2 फीसदी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें: देश में पहली बार पुरुषों से ज्यादा हुई महिलाओं की आबादी, प्रजनन दर में कमी आई

23 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी: देश के 23 राज्य ऐसे हैं, जहां प्रति 1 हजार पुरुषों पर महिलाओं की आबादी इससे ज्यादा है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रति 1 हजार पुरुषों पर 1017, बिहार में 1090, राजस्थान में 1009, छत्तीसगढ़ में 1015, झारखंड में 1050 महिलाएं हैं. वहीं, महिलाओं की प्रजनन दर में भी कमी आई है. आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (National Family Health Survey-5) के मुताबिक, देश में प्रजनन दर (Fertility Rate) में भी कमी सामने आई है. प्रजनन दर आबादी की वृद्धि दर बताती है.

प्रजनन दर में कमी: सर्वे के मुताबिक, देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है. 2015-16 में ये 2.2 थी. बता दें, सभी 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में 1.4 से लेकर उत्तर प्रदेश में 2.4 हो गई है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी चरण-II राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर (2.1) हासिल कर लिया है.

एनीमिया बना चिंता का विषय: बच्चों और महिलाओं में एनीमिया चिंता का विषय बना हुआ है. एनएफएचएस-4 की तुलना में सभी चरण-II राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर गर्भवती महिलाओं द्वारा 180 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) गोलियों के सेवन के बावजूद आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं (गर्भवती महिलाओं सहित) एनीमिया से ग्रस्त हैं. 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराने से अखिल भारतीय स्तर पर 2015-16 में 55 प्रतिशत से 2019-21 में 64 प्रतिशत तक सुधार हुआ है. दूसरे चरण के सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी काफी प्रगति दिखा रहे हैं.