देहरादूनः उत्तराखंड में सोमवार देर रात भारी बारिश से कारण प्रदेश के नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, देर शाम देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए 5 युवक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फंस (Youth trapped in middle river in Maldevta) गए. युवकों के फंसे होने की जानकारी पुलिस और एसडीआरएफ को दी गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर पांचों युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू (SDRF rescued youths trapped in the river) किया.

घटना के मुताबिक, सोमवार देर शाम कंट्रोल रूम को सूचना मिली की मालदेवता क्षेत्र में नदी के टापू पर 5 युवक फंस गए हैं. नदी का बहाव बहुत तेज है. सूचना पाकर एसटीआरएफ की टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि 5 युवक नदी के बीच बने टापू पर फंस गए हैं.

देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में नदी के टापू पर फंसे 5 युवक.

इसके बाद SDRF आरक्षी सुशील कुमार के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. रस्सी को नदी के इस छोर से उस छोर पर बांधा गया तथा लाइफ जैकेट के सहारे युवकों तक टीम पहुंची. एसडीआरएफ टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद पांचों युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया. पांचों युवक देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं.