ऋषिकेश: रायवाला थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के साथ एक युवक को गिरफ्तार (outh arrested with 40 drug injections) किया है. पुलिस का दावा है कि युवक खुद नशे का आदी है. अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए वह नशीले इंजेक्शन बेचने का कारोबार करता है. पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. एक और मामले में आबकारी विभाग (Excise department team took action in Rishikesh ) की टीम ने शराब तस्करी करने के आरोप में भी एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 17 पेटी अवैध शराब बरामद (17 boxes of illegal liquor recovered in Rishikesh) की गई है.

रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक हरिपुर कला में चेकिंग के दौरान पुलिस को सपेरा बस्ती की ओर से आता हुआ एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. जिसके हाथ में एक पॉलिथीन दिखाई दी. तलाशी लेने पर पॉलिथीन के अंदर से 40 नशीले इंजेक्शन(20 Buprenorphine Injection व 20- Pheniramine maleate Injection)बरामद हुए. पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि यह इंजेक्शन नशीले हैं. वह नशा करने के लिए इंजेक्शन लेता है. दूसरों को भी बेचता है. पूछताछ में युवक ने बताया वह यह इंजेक्शन बहादराबाद में न्यू पाल मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाया है. जिसका संचालक छोटू भाई नाम का युवक है. रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया है. युवक की पहचान रविंद्र पुत्र राजेंद्र सैनी हाल निवासी हरिपुर कला मूल निवासी नहटौर जिला बिजनौर के रूप में हुई है.

पढ़ें- उत्तराखंड में दिव्य फार्मेसी की पांच दवाओं पर लगा बैन हटा, जारी रहेगा प्रोडक्शन

वहीं, एक और मामले में आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्करी करने के आरोप में भी एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 17 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है. जिसमें 5 पेटी हरियाणा और 12 पेटी उत्तराखंड ब्रांड की है. तस्करी में प्रयुक्त कार भी आबकारी विभाग की टीम ने कब्जे में ले ली है.आबकारी विभाग की टीम के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर नटराज देहरादून रोड पर फ्लाईओवर के निकट टीम ने वाहनों की चेकिंग की. इस दौरान मुखबिर के इशारे पर टीम ने एक कार को चेकिंग के लिए रोक लिया.

पढ़ें- उमेश शर्मा ने फेसबुक पर 'चैंपियन' को दी पटखनी! प्रणव बोले- विरोधी की बातों से नहीं पड़ता फर्क

तलाशी लेने पर कार के अंदर से 17 पेटी शराब बरामद हुई. पूछताछ में कार का ड्राइवर कोई भी सही जवाब नहीं दे सका. आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्करी करने के आरोप में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शराब को भी अपने कब्जे में ले लिया. आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया जांच में पता चला कि 5 पेटी शराब हरियाणा ब्रांड और 12 पेटी शराब उत्तराखंड ब्रांड की है. पूछताछ में कार के ड्राइवर ने अपना नाम राकेश पुत्र राम भवन निवासी बंजारावाला देहरादून बताया.