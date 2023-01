ऋषिकेश: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा (Rahul Gandhi bharat jodo yatra) पर हैं. कड़ाके की ठंड और कोहरे के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आजकल हरियाणा (Bharat Jodo Yatra of Rahul Gandhi in Haryana) से गुजर रही है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ऋषिकेश की कराटे चैंपियन शिवानी गुप्ता (karate champion shivani gupta in bharat jodo yatra) भी शामिल हुईं. शिवानी गुप्ता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी (Shivani Gupta with Rahul Gandhi) के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दी. राहुल गांधी से मिलकर शिवानी काफी उत्साहित दिखी. शिवानी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की.

रुद्राक्ष की माला पहनाती शिवानी गुप्ता.

भारत जोड़ो यात्रा से लौटी शिवानी गुप्ता ने कहा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुझे पानीपत हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलने का मौका मिला. जहां उन्होंने रूद्राक्ष की माला पहनाकर राहुल गांधी का अभिवादन किया. शिवानी ने बताया राहुल गांधी ने विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की. साथ ही प्रदेश की खेल नीति, खिलाड़ियों पर चर्चा, बढ़ती महंगाई व रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी उनसे बात की. साथ ही शिवानी के कई सवालों के जवाब भी राहुल गांधी ने बहुत ही सहजता से दिए.

शिवानी गुप्ता ने बताया वे किसी भी पार्टी संगठन से नहीं जुड़ी हैं, इसके बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का मौका दिया. शिवानी गुप्ता ने कहा राहुल गांधी से मिलकर उनके विचार जान कर पता चला कि वे वाकई में एक साधारण शख्स, सौम्य और मृदुभाषी हैं, जो आमजन की समस्याओं से रूबरू होने सड़कों पर उतर कर हज़ारों किमी पैदल चल रहे हैं. शिवानी गुप्ता ने कहा मुझे गर्व है कि मैं इस ऐतिहासिक पदयात्रा का हिस्सा बनीं.