देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) के जन्मदिन पर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (Power Transmission Corporation of Uttarakhand ltd) के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बधाई के रूप में बुके देने के जगह रक्तदान किया. इस दौरान कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी मौजूद रहे.

कोरोना संक्रमण के बाद से ही उत्तराखंड के ब्लड बैंकों में रक्तदान करने वालों की कमी (Lack of blood donors in blood banks) देखी जा रही है. इसी वजह से पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंधन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर रक्तदान कैंप (Blood donation camp on Dhami birthday) लगाने का फैसला लिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) के माध्यम से 80 यूनिट ब्लड डोनेट किया.

सीएम धामी के जन्मदिन पर रक्तदान

ये भी पढ़ें: 47वें जन्मदिन पर धामी बोले- भ्रष्टाचार पर लंबा चलेगा दंगल, चैन से नहीं बैठूंगा जबतक पर्दाफाश नहीं होता

इस दौरान कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने कर्मचारियों को ब्लड डोनेशन के फायदों के बारे में बताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई दी. साथ ही लोगों की जिंदगीयों के लिए जरूरी रक्तदान अभियान को आगे बढ़ाने की भी सभी से अपील की.

कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने कहा प्रबंधन की तरफ से इस दिन को खास बनाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद से कर्मचारी रक्तदान कर सकें.