मसूरी: उत्तराखंड में 4 नवंबर को इगास बग्वाल (Igas Bagwal on 4 November) को मनाया जाएगा. जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में तैयारियां जोरो पर है. इगास पर्व को लेकर प्रदेश सरकार ने पहले ही अवकाश घोषित कर दिया है. मसूरी में भी इगास पर्व को लेकर तैयारियां (Preparations for the Igas festival) जोरों पर है. एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया. मसूरी में इगास पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोगों से प्रतिभाग करने की अपील की गई है.

एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी (SDM Mussoorie Shailendra Singh Negi) ने कहा इगास पर्व उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है. जिसमें सभी लोग बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करते हैं. मसूरी में इगास पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि होंगे. उन्होने कहा इगास पर्व पर विभिन्न प्रदेशों प्रवासी उत्तराखंड में अपने घर पहुंचते हैं और इगास पर्व को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं.

इगास पर्व को पहाड़ में बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है. इगास पर्व पर मसूरी माल रोड पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं, लोक कलाकार भैलो को खेलते हुए पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक जायेगें. इस मौके पर ढोल दमाऊं की धुनों के साथ इगास पर्व का आगाज होगा. कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी नृत्य और गीत प्रस्तुत किए जाएंगे. वही पहाड़ी व्यंजनों को भी स्थानीय लोगों और पर्यटक को परोसा जाएगा.