रुद्रप्रयाग: बुधवार शाम (10 अगस्त) केदारनाथ भगवान को नये अनाज का भोग (New grains will be offered to Kedarnath Lord) लगाया जायेगा. स्थानीय भाषा में इसे भतूज मेला (Bhatuj Mela) भी कहा जाता है. इस दौरान बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को खाद्य सामग्री से लेपा जायेगा. साथ ही तमाम तरह के पकवान बाबा को भोग के तौर पर चढ़ाए जाएंगे. इस मेले को लेकर केदारनाथ में खूब चहल कदमी है.

स्थानीय लोग भारी संख्या में मेले में शिरकत करने पहुंच रहे हैं. साथ ही केदारनाथ मंदिर (Kedarnath Temple) को भव्य तरीके से गेंदे के फूलों से सजाया गया है. रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर केदारनाथ धाम में अन्नकूट मेले का आयोजन (Annakoot fair organized in Kedarnath Dham) किया जाता है. इस दौरान बाबा केदार के त्रिकोणीय आकार के स्वयंभू लिंग को चावलों के लेप से लेपा जाता है. साथ ही बाबा केदार को अनेक प्रकार के पकवानों का भोग लगता है.

केदारनाथ में भतूज मेला की तैयारी पूरी.

यह मेला हर साल रात्रि के समय लगता है. इस मेले में केदारघाटी के लोग ही अधिकत्तर शिरकत करते हैं. बदरी-केदार मंदिर समिति और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की ओर से मेले का आयोजन किया जाता है. धाम में मेले की तैयारियां हो गई हैं. मेले को लेकर बाबा केदार के मंदिर को गेंदे के फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है.

केदारघाटी के लोग भी इस मेले में शिरकत करने के लिये भारी संख्या में पहुंच रहे हैं. मान्यता है कि अन्न में जो भी विष होता है, उसे भगवान शिव धारण कर लेते हैं. जिसके बाद सभी लोग अन्न को ग्रहण कर सकते हैं. इसलिए हर साल केदारनाथ में अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है.