देहरादून: खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा (Khanpur MLA Umesh Kumar Sharma) और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच तनातनी खत्म होने का नाम ले रही है. उमेश शर्मा ने प्रणव के खिलाफ हूटर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका (Petition in Supreme Court for playing hooter) दी थी, जिसके जवाब में प्रणव चैंपियन ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी (Pranav Champion apologizes in Supreme Court) थी. जिसको लेकर अब उमेश शर्मा फिर से प्रणव पर हमलावर हो गए हैं. खानपुर विधायक ने चैंपियन के खिलाफ लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें वो प्रणव को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं. वहीं, पूर्व विधायक चैंपियन ने भी उमेश शर्मा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि मैंने इस देश में बड़े-बड़े फर्जी और दर्जी देखे, लेकिन प्रणव सिंह पर तेरे जैसा झूठा और मक्कार आदमी नहीं देखा. सुप्रीम कोर्ट में हूटर बजाना के खिलाफ मेरी याचिका के जवाब में दीन-हीन बनकर माफी मांग ली. कहा कि मैं अनजान था नियम से, मुझे नहीं पता था कि विधायक को हूटर बजाने का अधिकार नहीं है. मेरी तो कार में कभी हूटर बजता ही नहीं. मेरे परिवार का भी कोई नहीं बजाता. मेरी सुरक्षा में लगे वाहन ने बजा दिया होगा. मैं अपनी गलती की दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं.

उन्होंने आगे लिखा कैसे बेशर्म आदमी हो यार. इतना बड़ा माफीनामा देश की सबसे बड़ी अदालत में शपथ पत्र के साथ देने के बाद भी बाज नहीं आये. रोज बजाते घूमते हो झूठी शान दिखाते हुए. चिंता मत करो प्रणव सिंह हूटर तो तुम्हारा बंद करवा कर रहूंगा. वरना मैं अपने बाप की औलाद नहीं.

वहीं, उमेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रणव की शपथ पत्र को लेकर कहा कि नीचे दिया शपथ पत्र तुम्हारा ही है ना ? या किसी और का ? तुम्हारे खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत की अवमानना का केस दाखिल कर चुका हूं. बस कुछ दिन और बजा लो, उसके बाद जवाब देना खड़े होकर दिल्ली कोर्ट में, ऐसा ना हो कि वहां से जेल भेजे जाओ. दूसरी बात अगर इतने बड़े मर्द हो ना तो अपनी फेसबुक पर जो हूटर बजाती कारों के वीडियो डालते हो, उसकी आवाज म्यूट मत किया करो. अब समझ आया फर्जी कौन है ? सब दाखिल कर दिये कोर्ट में मैंने. कितने फर्जी हो यार तुम ? IFS 1990 बैच भी फर्जी निकला. चैंपियन भी फर्जी निकला और हूटर भी. जिंदगी में कुछ असली है भी या नहीं ?

उमेश शर्मा पर प्रणव का पलटवार: उमेश शर्मा के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जब ईटीवी भारत के संवाददाता इसरार अहमद ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से बात की. तो उन्होंने कहा हम ना फेसबुक चलाते और ना किसी की पढ़ते हैं. ये सब फालतू की चीजें हैं. भला विलायती चीजें कहां चल रही है हिन्दुस्तान में. जिसकी मर्जी, जो विरोधी हैं वो कुछ भी डाल दें. क्या फर्क पड़ रहा है. हमें तो नहीं फर्क पड़ता. हमारी जनता का विकास होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए. जनता सम्मानित है हमारे लिए. अब कोई नेता विरोधी क्या बोल रहा है, उससे क्या लेना देना जी.

उन्होंने कहा फेसबुक पर लिखा पोस्ट बेमायने बातें हैं, इसके कोई मायने नहीं है. मायने वो है, जो जनता में आप कर रहे हैं. हमने जनता में विकास किया, विकास पुरुष कहलाये. लगातार 20 साल तक 4 बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनकर कोई उल्टा सीधा लिखेगा तो भईया उसका कोई इलाज नहीं है. हम न तो किसी का हाथ और जुबान पकड़ नहीं कर सकते. हम जनता के लिए जवाबदेही हैं.