देहरादून: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (teachers day on 5 september) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) देशभर में शिक्षा के क्षेत्र बेहतर योगदान (Better contribution in the field of education) देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेंगी. उत्तराखंड से हरिद्वार के प्रदीप नेगी और कुमाऊं से कौस्तुभ जोशी का चयन किया गया. जिन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदीम मुर्मू सम्मानित करेंगी.

उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. इसमें एक हरिद्वार के प्रदीप नेगी और कुमाऊं से कौस्तुभ जोशी का नाम शामिल है. इन दोनों ही शिक्षकों को शिक्षा दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (National Teacher Award) से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी.

ये भी पढ़ें: बेरोजगारों के हक पर मंत्रियों का डाका, कांग्रेस का आरोप अपने अपने PRO को दी विधानसभा में नौकरी

बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है. हर साल इसमें विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता है. इस साल देशभर के तमाम शिक्षकों के साथ प्रदेश के 2 शिक्षकों का भी इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. शिक्षा दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विज्ञान भवन में किया जाएगा. उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना के तीन तीन शिक्षक चयनित हुए हैं.