स्वास्थ्य सेवाओं में सेटेलाइट के उपयोग पर शुरू हुई राजनीति

देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अस्पतालों को सेटेलाइट (hospitals will be connected by satellite) से जोड़ने की बात आते ही प्रदेश की राजनीति (Satellite use in health services ) एक बार फिर गर्म होने लगी है. विरोधी दल ने खराब स्वास्थ्य हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग कि इस नई योजना को लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने वाला बताया है. उधर सत्ताधारी दल भाजपा अपनी सरकार के इस नए प्रयास को सराह रही है.

हाल ही में पौड़ी जनपद के पीपीपी मोड पर दिए गए अस्पताल की बदहाली सभी ने देखी, जहां फ्रैक्चर की शिकायत लिए मरीज को प्लास्टर की बजाय कागज का गत्ता बांध दिया. इन तस्वीरों के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आक्रमक कांग्रेस को उस समय एक बार फिर मौका मिल गया जब भाजपा ने प्रदेश में कई अस्पतालों को सेटेलाइट से जोड़ने की बात कहकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का दावा कर दिया.

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य में विभिन्न अस्पतालों को सेटेलाइट (hospitals will be connected by satellite) से जोड़ा जाएगा. इसमें दून मेडिकल कॉलेज (Doon Medical College) से श्रीनगर अस्पताल को जोड़ा जाएगा. वहीं, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से अल्मोड़ा अस्पताल को जोड़ने की शुरुआत की जाएगी. इसके जरिए डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवाओं की नई जानकारी दी जाएगी. विभिन्न जानकारियों से जुड़े प्रशिक्षण भी कराए जाएंगे. सेटेलाइट की मदद से इस नए प्रयोग पर कांग्रेस आक्रामक रूप में है.

कांग्रेस नेताओं की मानें तो भाजपा सरकार उत्तराखंड में नए एक्सपेरिमेंट कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चिकित्सकों की संख्या को ना तो पूरा किया जा पा रहा है और ना ही प्रदेश भर के अस्पतालों में जरूरी दूसरी सुविधाओं पर ही कोई ध्यान दिया गया है.

कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आक्रामक रुख में है तो भाजपा भी अपनी सरकार के बचाव में खुलकर सामने आई. भाजपा के विधायक मौजूदा स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बता रहे हैं. वह बात अलग है कि प्रदेश में समय-समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदतर स्थिति तस्वीरों के जरिए सामने आती रही है हालांकि इन सब से हटकर भाजपा के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग धन सिंह रावत की अगुवाई में बेहतर काम कर रहा है और इसका फायदा आम जनता को भी मिल रहा है.