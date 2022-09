देहरादून: राजधानी देहरादून सहित हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर जैसे तमाम जनपदों में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था(traffic system in uttarakhand) को पटरी पर लाने के लिए नए नए तरीके के अपनाने का फार्मूला लंबे समय से जारी है. इसी क्रम में अब एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में पुलिस विभाग ने नई पहल (New initiative to improve traffic system) की शुरूआत की है. इस अभियान के तहत होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय आमजन को इस पहल में शामिल कर अपने वाहन को सड़क पर सही ढंग से पार्क किये जाने में प्रोत्साहित करेगा. साथ ही ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के मकसद से एक नई पहल भी शुरू की जाएगी.

इस योजना के मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को व्यवस्थित पार्किंग में प्रोत्साहित करने की आदत में शामिल करना है. अभियान का हिस्सा बनने वाले लोगों को प्रशंसा पत्र और ट्रैफिक चालान में छूट दी जाएगी. इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर अपने पार्क किये गये वाहन के 50 फोटोग्राफ को विभागीय व्हाट्सएप नम्बर 9858950814 पर भेज सकेगा. जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को न सिर्फ होमगार्ड कमांडेंट द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा. बल्कि उसके द्वारा दुर्घटनावश किये गये किसी यातायात नियमों के उल्लंघन का चालान माफ किया जायेगा. यह योजना उसके किसी परिवार के एक सदस्य के लिए भी लागू होगी.

देहरादून से होगी अभियान की शुरूआत: वर्तमान में यह योजना देहरादून जनपद में प्रारम्भ की जा रही है. उसके बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा. शुरूआत में योजना को व्हाट्सएप नम्बर में माध्यम से शुरू किया जा रहा है. उसके बाद इस योजना को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चलाया जायेगा. एप्लीकशन के माध्यम से चलाने पर आवेदनकर्ता रिकॉर्ड्स को संरक्षित किये जाने और योजना बेहतर ढंग से चलाये जाने मे मदद करेगी.