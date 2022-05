देहरादून: श्री परशुराम जयंती के अवसर पर आज पांच मई को देहरादून में शोभायात्रा निकाली जानी (Parshuram Jayanti procession) है. श्री परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा के कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों में रूट डायवर्ट किया (diverted route at many places) है. ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा न हो और आम आदमी को परेशानी का सामना न करना पड़े. वहीं, शोभा यात्रा वाले मार्ग में कहीं आप जाम में न फंस जाएं इसीलिए आज आप भी शहर की सड़कों पर निकलने से पहले एक बार रूट प्लान जरूर देख लें (diverted route at many places in Dehradun) और परेशानी से बचें.

श्री परशुराम जयंती पर शोभायात्रा दोपहर 12 बजे प्रकाश नगर से शुरू होगी. जब शोभा यात्रा बिंदाल पुल के पास पेट्रोल पंप पर मेन रोड (चकराता रोड) पर पहुंचेगी तो उस दौरान बल्लूपुर चौक और कौलागढ़ चौक से घंटाघर की ओर आने वाले यातायात को किशननगर चौक की ओर न भेजकर कैंट होते हुए भेजा जायेगा. बाकी के ट्रैफिक को शोभायात्रा के साथ-साथ संचालित किया जायेगा.

इसके बाद जब शोभायात्रा बिंदाल रोड से तिलक रोड पर प्रवेश करेगी, तब घंटाघर से किशननगर चौक की तरफ आने वाले ट्रैफिक को बिंदाल रोड पर रोक-रोक कर चलाया जायेगा. शोभायात्रा का पिछला हिस्सा तिलक रोड में प्रवेश करने पर सम्पूर्ण यातयात को सामान्य कर दिया जायेगा. जब शोभायात्रा चकराता रोड पर होगी, उस दौरान शोभायात्रा के साथ-साथ यातायात को भी संचालित किया जायेगा. दर्शनलाल चौक और दिलाराम से चकराता रोड जाने वाले यातायात को न्यू-कैंट रोड होकर भेजा जायेगा.

शोभायात्रा का पिछला हिस्सा बिंदाल पेट्रोल पंप से प्रकाश नगर में प्रवेश करने पर चकराता रोड पर यातायात को सामान्य कर दिया जायेगा. देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को जाने दिया जायेगा. साथ ही जनता से अपील है कि शोभायात्रा मार्ग का कम से कम प्रयोग करते हुए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें.