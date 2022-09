ऋषिकेश: बैराज कॉलोनी (Barrage Colony in Rishikesh) के नजदीक भाऊराव देवरस सेवा न्याय को ट्रांसफर की गई करीब साढ़े तीन एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो (encroachment in Barrage Colony in Rishikesh) गया. एक महिला ने कब्जा हटाने पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. हालांकि, पुलिस बल की मौजूदगी के चलते महिला की एक नहीं चली और प्रशासनिक टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण हटा (Police demolish encroachment) दिया.

सोमवार को वन विभाग की टीम पुलिसकर्मियों के साथ भाऊराव देवरस सेवा न्याय को विश्राम सदन के निर्माण के लिए हस्तांतरित भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची. सेवा न्यास के सदस्यों की मौजूदगी में जैसे ही अतिक्रमण हटाना शुरू हुआ है तो एक महिला बिफर गई. कब्जा जायज बताते हुए महिला ने हंगामा कर दिया.

ऋषिकेश में प्रशासन ने तोड़ा अतिक्रमण.

पुलिसकर्मियों के समझाने के बावजूद महिला नहीं मानी. उल्टा वनकर्मियों और पुलिस को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी. बमुश्किल पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से महिला को संभाला, जिसके बाद जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया.

पढ़ें- भारत-नेपाल को जोड़ने वाले मोटर पुल का CM धामी ने किया शिलान्यास, काली नदी पर बनेगा 110 मीटर लंबा ब्रिज

सेवा न्यास से जुड़े संदीप गुप्ता ने बताया कि सरकार ने यह जमीन एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए विश्राम सदन निर्माण के लिए लीज पर दी है. जमीन के कुछ हिस्से पर कई लोगों का कब्जा था, जिनमें से कुछ लोग स्वेच्छा से हट गए, लेकिन यह महिला नहीं मानी.

ऐसे में विश्राम सदन निर्माण में अतिक्रमण से पेश आ रही दिक्कतों को लेकर प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद अब कब्जे को हटाया गया है. बताया कि विश्राम सदन में मामूली रकम अदा कर तीमारदारों को रहने के लिए बेहतर कमरे और भोजन की व्यवस्था दी जाएगी. निर्माण पूरा करने के लिए न्यास ने 2023 का लक्ष्य रखा है.